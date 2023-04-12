Ucuz kurtuldu

Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve Lefke’de gerçekleştirilen Pençe Operasyonu’nda ele geçirilen 16 kilo 750 gram uyuşturucu madde ile ilgili tutuklanan 7 kişiden biri olan Samuel Nkongho Tanyi hakkındaki davada karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanığın, ele geçirilen 16 kiloyu aşkın uyuşturucunun

9,5 kiloluk kısmını ithal eden kişi olduğu belirtildi.

Sanığı 8 yıl hapse mahkum eden ağır ceza heyeti, uyuşturucu maddeyi kolaylıkla valiz içerisinde Ercan Havaalanı’ndan ülkeye sokmasının son derece vahim olduğunu belirtti.

Heyet, böyle bir tablo ile karşılaşmamak için tedbir alınması gerektiğini bildirirken, sağlıklı bir toplum için uyuşturucu ile mücadelenin önemine değindi.

Zafiyet var

Ağır ceza yargıcı, öğrenci adı altında ülkeye gelen ve eğitimini karşılamaya yeterli parası olmayan sanığın, beraberinde 9 buçuk kilo hintkenevirini Ercan Havalimanından ülkeye soktuğunu belirtti.

Yargıç, bu gibi durumların üniversitelerin öğrenci kabul ederken dikkate almış oldukları kriterlerle ilgili ciddi soru işaretlerine neden olduğunu kaydetti.

Yargıç, “Ayrıca bu gibi durumlar devletin öğrenci kabul politikasında da ciddi zafiyetlere işaret etmektedir. Üniversiteler ülkesi olduğumuz dikkate alındığında öğrencilerin uyuşturucuya ulaşımı anlamında öğrencileri ne kadar koruyabildiğimiz hususunda akıllarda ciddi soru işaretleri yaratmaktadır” dedi.

Uyuşturucuyu getirdikten sonra yakalandı

Ağır ceza yargıcı, sanığın ülkeye uyuşturucu maddeyi ithal ederken değil, suç ortaklarına teslim etmesinin ardından yakalandığını belirterek, “Bu denli yüksek miktarda ki bir uyuşturucunun herhangi bir ek tedbir alınmadan valiz içerisinde Ercan Havalimanından ülkeye sokulabilmesi bize en az işlenen suç kadar vahim bir tabloyu gözler önüne sermektedir” şeklinde konuştu.

Yargıç, bir daha böylesine vahim bir tablo ile karşı karşıya kalmamak için tüm tarafların sorumluluklarımın bilinci içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Heyet, ithal edilen uyuşturucunun miktarını, suçun işleniş şeklini dikkate aldıklarında sanığa hürriyeti bağlayıcı ceza vermeyi uygun bulduklarını belirtti.

Yargıç, sanığın dava sürecinde suçunu kabul ederek olumlu bir tavır sergilemesini de dikkate aldıklarını, 9 kilo 526 gram 690 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ithal etmekten 8 yıl hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.

Suç ortağı da 8 yıl hapse mahkum edilmişti

Pençe Operasyonu’nda tutuklanan sanıklardan Kamerunlu Luduin Che Mankah hakkındaki dava ise

30 Mart 2023 tarihinde sonuçlanmıştı. Kamerun’dan valizine koyduğu 10 kilo uyuşturucu maddeyi Ercan’daki gümrük duvarını aşarak ülkeye soktuktan sonra tutuklanan Kamerunlu kadına 8 yıl hapislik cezası verilmişti.