Cumhuriyet Meclisi’nde dün Kamu İhale Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) durumu, kesintiler ve AKSA konusu yeniden gündeme geldi.

Muhalefet milletvekilleriyle iktidar milletvekilleri arasında zaman zaman sesler yükseldi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, hükümeti yabancı sermayenin dostu olmakla suçladı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, CTP’nin hükümette olduğu dönemlerden örnekler vererek, “Dün başka, bugün başka diyenler geçmişi unutmayacak” ifadelerini kullandı. CTP’nin Grup Başkanı Vekili olarak söz alan Sıla Usar İncirli, “Eski defterleri karıştırdılar, karşımıza geldiler. Size buradan ekmek çıkmaz” diyerek Gardiyanoğlu’nu eleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, “Kıb-Tek özelleştirilmez ama Kıb-Tek’in gelişmesi şarttır. Ben suçlu, sen suçlu tartışmaları yapılıyor ama hepimiz suçluyuz” dedi.

Gardiyanoğlu: Esas rantçı sizsiniz

Mecliste dün yine gergin anlar yaşandı.

Gardiyanoğlu, Hala Sultan İlahiyat Koleji açılacağında CTP’nin ortalığı yıktığını ancak açılışı CTP’nin Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu’nun yaptığını söyleyerek, “Bugün yeni İlahiyat Koleji'ni eleştiriyorsun ama kurdeleyi yarın sen keseceksin Sayın Şahiner…” ifadelerini kullandı.

Elektrik kesintilerinden muhalefeti sorumlu tutan Gardiyanoğlu ile muhalefet milletvekilleri arasında tartışma da yaşandı.

AKSA’ya işaret eden Gardiyanoğlu, “15 yılda AKSA’ya 420 milyon dolar ödenmesine sebep olan sizsiniz… Esas rantçı sizsiniz” ifadelerini kullandı.

İncirli: Size buradan ekmek çıkmaz

CTP’nin Grup Başkanı Vekili olarak söz alan Sıla Usar İncirli, UBP milletvekili Sadık Gardiyanoğlu’nu yanıtlayarak, röportajlara göre değil, resmi belgelere göre konuştuklarını söyledi.

İncirli, “Eski defterleri karıştırdılar, karşımıza geldiler. Size buradan ekmek çıkmaz” diyerek Gardiyanoğlu’nu eleştirdi.

Yerinden söz alan Gardiyanoğlu, evraklarla konuştuğunu ifade ederek, İncirli'ye “Geçmişinizden utanmayın” ifadelerini kullandı.

Sıla Usar İncirli, Kıb-Tek’in özelleştirilmesine her zaman karşı durduklarını belirterek, dönemin Başbakanı İrsen Küçük’ün elektrikle ilgili protokol imzaladıktan sonra CTP’nin iktidara geldiğini ancak Özkan Yorgancıoğlu’nun kurumun özelleştirilmemesi için gerekli istişareleri yaptığını söyledi.

Usar, kendi dönemlerinde 162 bin sayaç takıldığını, Kıb-Tek’in tahsilat oranını yüzde 60’tan yüzde 98’e çıkardıklarını, kurumun zarar ettiği durumu ortadan kaldırdıklarını belirtti.

Usar, “İşinizi doğru yaparsanız kimse sizi bir şey yapmaya zorlayamaz. Önemli olan bu ülkenin kurumlarının yaşayabilmesidir. Protokollere giren konuların ülke ihtiyaçlarına göre belirlenmesidir” dedi.

Taçoy: Kıb-Tek’in gelişmesi şarttır

Daha sonra söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, insanların kaliteli elektriğe kavuşmak istediğini söyledi.

Kamu İhale Yasası’nda birçok değişiklik yapıldığını, çoğunu reddettiğini belirten Taçoy, “Bugünkü aşamada buna onay verdim. Doğrudan alım ve 50 milyon dolar yatırım konusunu önemsiyorum. Bunların hesabını yaparak bu karara yöneldim” dedi.

1996’da Kıb-Tek’te en uzun eylemin yapıldığını da anımsatan Taçoy, “Kıb-Tek özelleştirilmez ama Kıb-Tek’in gelişmesi şarttır. Ben suçlu, sen suçlu tartışmaları yapılıyor ama hepimiz suçluyuz” dedi.

Enterkonnekte sisteme geçen Malta’yı örnek veren Taçoy, ülkedeki tartışmaların hakkıyla sonuçlanmasını istedi.

Depreme yönelik kesintilerle ilgili yasaya değinen Bakan Taçoy, Meclis’in bunu rahatlıkla çözebilecek kapasitede olduğunu kaydetti. Gözlemlerine göre mazeret üretildiğini ifade eden Taçoy, “Vermeye gönlümüz olsa hiçbir şekilde bundan imtina etmeyiz” diyerek, bunu salondaki muhalifler için söylediğini kaydetti. “Vermeye niyetimiz olsa bir yolunu bulup vereceğiz” diyen Taçoy, “Anayasa, baba yasa” denilerek, bunun yokuşa sürüldüğünü söyledi. Bu sırada muhalefet vekilleri Taçoy’a tepki gösterdi. Bakan Taçoy ise, “Sizin niyetiniz vermemek üzerinedir” dedi.

“Külliye kimin parasıdır? Sizin paranızdır?” diye soran Taçoy, buradaki paranın KKTC’nin parası olmadığını ve bunun hediye edildiğini kaydetti. Bugünkü hükümetin bu hediyeyi kabul ettiğini ifade eden Taçoy, “Bizimle ne alakası var? İhalesi bile sende yapılmayan bir şeyden bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Acelecilik” eleştirisine de cevap veren Taçoy, “Unutulmadan, taze iken bu işler olur…” diyerek, 5 haftadır bunu yapamamanın üzüntüsünü ve rahatsızlığını, hem görev şehidi yasası hem de kesintilerle ilgili hissettiğini belirtti.

Uluçay: Zaman kaybı…

CTP milletvekili Teberrüken Uluçay, Kamu İhale Yasası’ndaki değişiklikle elektrikle ilgili birtakım hamlelerin gündeme getirildiğini ancak kabloyla ya da enterkonnekte sistemle ilgili çalışmaların yasada değişiklik yapılmadan da gerçekleştirilebileceğini söyledi.

İlgili yasanın üçüncü görüşmesinin haftaya kaldığını ifade eden Uluçay, doğru hedefin doğru sonuca varmak için önemli olduğunu söyleyerek, “Zaman kaybı KKTC’nin karşısında durmaya devam ediyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2023, 09:42