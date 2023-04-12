Endişeyle izliyoruz

Kamu İhale Yasası’nda yapılması öngörülen değişikliğe karşı çıkan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) eylemlerin dozunu artırdı. Halk sık sık elektrik kesintilerine maruz kalırken, sendika dün yaptığı açıklamada bundan böyle hiçbir arızaya müdahale etmeyeceklerini belirtti. Geçtiğimiz haftadan önceki güne kadar Meclis önünü mesken tutan sendika, dün eylemini

Kıb-Tek önüne taşırken, El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, ekiplerin sadece can ve mal güvenliği için görev yerlerinde olacağını ancak arızalara artık müdahale edilmeyeceğini bildirdi. Cesurer, “Kopan koptuğu yerde kalacak” dedi.

Cesurer, eylemleri kapsamında, sadece can ve mal güvenliği için polis ve itfaiyenin talebi doğrultusunda müdahale edeceklerini bildirdi.

Ülkenin dingili koptu

Cesurer, “AKSA ile nikahı tazelemek amacıyla” yapılmaya çalışılan yasa düzenlemesine karşı Sendika olarak 15 gündür iyi niyetlerini sürdürerek ve toplumu düşünerek bakım onarım çalışmalarına ve arızalara müdahale etmeye devam ettiklerini ifade etti. Cesurer, artık hiçbir müdahalede bulunmayacaklarını bildirdi. “Zaten ülkenin dingili koptu. Bu da son kalesidir. Bunu biz toplum adına savunmak zorundayız. Hiç kimse bana çıkıp da ‘aman karanlıkta kaldık. 2 tane tavuk vardı buzlukta, onu atacağım’ diye söylenmesin” diyen Cesurer, iki tavuğun toplumun geleceğinden önde olamayacağını savundu. AKSA ve Kıb-Tek’in üretim maliyetlerini karşılaştıran Cesurer, “Diyorlar ya Kıb-Tek’e milyarlar verdik, vereceğiz. Kimsenin Kıb-Tek’e bir kuruş verdiği yok. Sadece kendi borçlarını ödesinler, Kıb-Tek’in bir sorunu kalmaz” diyerek, kurumun maliyetin altında satışa zorlandığını ve nizamnameler gereği bunun bir suç olduğunu savundu. Başkan Cesurer’in ardından söz alan Genel Sekreter Tuğcu ise, basın mensuplarına seslenerek, Kıb-Tek çalışanlarının çalışma koşullarını, araçlarını, malzeme ambarlarını kendilerine göstermeleri yönünde Kıb-Tek yönetiminden talepte bulunmalarını ve gidip Teknecik’teki durumu görmelerini istedi.