Vatandaş'ın sabrı taştı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ın birçok bölgesi dün akşam saat 20.00 itibariyle yeniden karanlığa gömüldü. Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da yaşanan kesintiler halkı mağdur etti. Kimisi yemeğini mum ışığında yedi, kimisi de gaz lambası yakarak evini aydınlattı. Öğrenciler de mum ışığında ders çalışırken, yaşanan duruma sosyal medya paylaşımlarıyla isyan eden vatandaşlar, “Biz her gün kesintilerle yaşamak zorunda mıyız” diye isyan etti.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar ise 50 yıldır elektrikle ilgili yaşanan sorunların çözülmediğini belirtti. Elektrik Kurumu’nun verdiği hizmetten memnun olmadıklarını dile getiren vatandaşlar, zamanında gerekli yatırımların yapılmamasından dolayı şu anki durumun yaşandığını savundu.

Vatandaşlar, “Eğer yönetmeyi beceremiyorlarsa o zaman Elektrik Kurumu özelleştirilsin ”dedi.

Ne dediler…?

Güray Kafa

“Elektrik kesintileri bizleri olumsuz yönde etkiliyor. Sık sık kesintiler yaşıyoruz ve elektriğin geri gelmesi uzun süre alıyor. Elektrikler kesildiği zaman karanlıkta oturup bekliyoruz. Ülkenin en büyük sorunlarından birinin elektrik olduğunu düşünüyorum. Gelmiş geçmiş tüm siyasilerin bu kurumun bu hale gelmesinde etkisi vardır. Yabancı firmalara verdikleri paralarla bu güne kadar 10 tane santral yaparlardı. Şu anda Elektrik Kurumundan aldığımız hizmet kesintiler nedeniyle memnun edici değildir. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun özelleştirilmesine karşıyım çünkü gelecek olan şirket ilk olarak elektriği ucuza bizlere sunacak ardından da belimizi kıracaktır.”

İsmet Arkan

“Elektrik kesintileri herkesi olduğu gibi her yönden bizleri de olumsuz etkiliyor. Televizyon yok, ışık yok ve zaman geçmiyor. Bu durumdan da Kurum’dan aldığımız hizmetten de memnun değiliz. Düzenli olarak faturalarımızı ödüyoruz ancak düzenli hizmet alamıyoruz. Çok daha iyi olacağını düşündüğüm için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun özelleştirilmesini istiyorum.”

Sultan Arkan

“Elektrik kesintileri bizlere tam bir işkence oluyor. Eve gidiyoruz tam evimizin işini yapacağımız zaman elektrikler kesiliyor ve bu nedenle de her şey aksıyor. Elektrikler kesildiği zaman krize giriyoruz ve kâbusu yaşıyoruz. Bu durum canımızı sıksa da KKTC’nin gerçekleri ile yüzleşiyoruz. Kurum’un özelleştirilmesi ve bunun tekele bırakılmadan yapılması daha doğru olacaktır diye düşünüyorum.”

Canan Akıl

“Elektrik kesintileri nedeniyle sinir krizi yaşıyoruz. Elektrikler kesildiği zaman işlerimiz aksıyor evin içerisinde karanlıkta kalıyoruz ve işte o zaman çok öfkeleniyoruz. Faturalarımızı gününde ödesek de doğru düzgün hizmet alamıyoruz. Bu güne kadar yediler, içtiler bedelini de halka ödetiyorlar. Kurumun özelleştirilmesini istemiyorum ancak bu gidiş de hayra alamet değildir. Bu sorunla ilgili çözüm üretilmesini istiyoruz.”

Aydın Aydınlık

“Elektrik kesintileri herkes gibi bizi de olumsuz etkiliyor. Yıllardır bu sorunu çekiyoruz ve çekmeye de devam edeceğiz gibi görünüyor. Akşam saat 9.00’da kesilen elektrikler gece yarısından sonra geliyor. Elektrikler kesildiği zaman karanlıkta oturuyoruz ve bütün işlerimiz aksıyor. Elektronik cihazlarımız zarar görüyor. Kurum’dan aldığımız hizmetten memnun değiliz. Siyasilerin el attığı hiçbir kurumdan doğru düzgün hizmet alamıyoruz çünkü liyakata göre hareket etmiyorlar ve ülkenin geleceğini düşünerek adım atmıyorlar. Kıbrıs Türk Elektrik kurumunu öyle bir hale getirdiler ki keşke özelleştirilse de kurtulsak diyor herkes.”

Yılmaz Şerebet

“ Elektrik kesintileri bizleri olumsuz yönde etkiliyor. Yarım asırda bu ülkede hiçbir sorun çözülmedi. Elektrikler gittiği zaman karanlıkta kaderinle baş başa kalıyorsun ve elektriğin gelmesini bekliyorsun. Uzun süren elektrik kesintileri işlerimizin aksamasına da neden oluyor. Kurum’un verdiği hizmetten memnun değiliz. Elektrik hayati önem taşıyan bir yapıdır ve devletin kontrolünde kalmalı ancak günümüz şartlarına göre yenilenebilir enerji sistemlerine geçilmesi adına yatırımlar yapılmalıdır. 50 yıldır yapılmayan yatırımlar için artık kollar sıvanmalıdır.”

Zafer Özyanak

“50 yıldır neden bu sorun çözülmedi, bunu sorgulamak gerekiyor. 50 yıldır iktidar olan hükümetler bu sorunu çözmek için çalışmadılar. Kurum’a yıllardır bir yatırım yapılmadı ve şu an yetersiz durumdadır. Elektrik Kurumunun özelleştirilmesini kabul etmek mümkün değil çünkü özelleştirilmesi halinde daha yüksek faturalar ödeyeceğimiz aşikârdır. Elektrik Kurumunun iyileştirilmesi için ciddi yatırımlar yapılmalıdır. Nüfusa göre Kuruma ihtiyaç duyulan yatırımlar ivedilikle yapılmalıdır. Zamanında gerekli yatırımlar olsaydı bugün bu durumlara düşmezdik.”

Seyit Hilalahmet

“Elektrik kesintileri bizleri perişan etti. Şu anda Ramazan ayında sahura kalkıyoruz elektrik yok, çocuklar ders çalışacak elektrik yok, yemek yiyeceğiz elektrik yok ve zorluklar yaşıyoruz. Yemek yerken veya çocuklar ders çalışırken mum kullanıyoruz ve bu da bizim eski yıllara döndüğümüzü gösteriyor. Başka ülkelerde sıkıntılı kurumlar özelleştiriliyor ve eğer ki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda da bir sorun varsa özelleştirilmesi daha doğru olur diye düşünüyorum.”