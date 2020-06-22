Birleşik Eylem Komitesi, “Hükümet Yüzünü Bize Dön” sloganıyla yaptıkları eylemlerine yarın Gazimağusa’da devam edecek.

Bu çerçevede yarın sabah 07.00’de Gazimağusa Kale Önü Anıt Çember’de pankart açılacak.

Mücadelenin üçüncü haftasına girildiği belirtilen komite açılmasında, “Sorunlarımız ortak olduğuna göre mücadelemiz de ortak olmalı. Soluk alıp vermemiz buna bağlı” ifadelerine yer verildi.