Havanın yarın parçalı bulutlu yer yer kısa süreli hafif sağanak yağmurlu olması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre 23 - 29 Haziran tarihleri arasında hava yarın hariç açık ve az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimlerde ve sahillerde 29 – 32, diğer günlerde ise iç kesimlerde 35 – 38 sahillerde ise 31 – 34 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Sağanak yağmur bekleniyor
Meteoroloji Dairesi’nin tahminine göre yarın hava yağmurlu
Havanın yarın parçalı bulutlu yer yer kısa süreli hafif sağanak yağmurlu olması bekleniyor.
YORUM EKLE