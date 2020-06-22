İşte ekonomik paketin detaları

Reel sektör ve alt yapı yatırımlarına yönelik Kamu alacakları bir ay içerisinde ödenecek. Bunun toplam tutarı 385 milyon TL

Tüm çalışanlar için sosyal sigorta ve sosyal güvenlik primleri 7 ay boyunca yüzde 75’i istihdamı destekleme fonundan karşılanacak ancak bazı sektörler bunun dışında kalacak

Prim borçlarını ödeyen işvereni dahil 5 ve daha az çalışan işletmeler için Temmuz ve Ağustos ayında geri ödemesiz olmak üzere 2 bin TL’den toplam 4 bin TL işletme katkı ödeneği verilecektir

Faiz destekli kredi paketi 1 milyar TL’den 1.5 Milyar TL’ye çıkarılmıştır. Vade süresi 15 aydan 36 aya çıkarılmıştır. 3 puan faiz desteği ve 6 ay ödemesiz dönem ise devam edecektir

Kredi kullanma süresi 2020 yılı temmuz ayına kadar uzatılmıştır.

Bir işletme ,için en yüksek kullanılabilecek kredi miktarı 4 milyon TL’den 6 Milyon TL’ye çıkarıldı

100 Milyon TL’ ye kadar kullandırılacak kredilerde hiçbir kriter aranmayacaktır.

Bankalardaki kredilerin yeniden yapılandırılması yapılacak temaslarla sağlanacaktır.

Girdi maliyetlerinin düşürülmesi turizm, sanayi, yüksek öğrenim ve tarım için elektrik teşvikleri yıl sonuna kadar kilovat başına 10 kuruştan 25 kuruşa çıkarılacak

Mart2020-Eylül 2020 arasında işbul portalı aracılığıyla işe alınacak KKTC vatandaşlarına 12 ay boyunca sosyal güvenlik prim desteği ile 500 TL ücret desteği verilecek

Büyüklüğü 185 metrekareyi geçmeyecek tek konut alımına yıl sonuna kadar kullanılacak TL cinsinden 300 bin TL’ye kadar kredilere vadesinden bağlantısız olmak üzere 3 yıl boyunca kredi faiz desteği fonundan 3 puan finansman desteği sağlanacak

Ekonomik Kurul oluşturulacak. Ekim ayına kadar orta vade planı çalışacak ve üçüncü paketi planlayacak

KKTC tahvil piyasası oluşturulacak

Yerel Yönetimlerin daha ucuz finansmana ulaşabilmeleri amacıyla merkezi borçlanma modeli oluşturulacak

2020 yılının kalanında tüm alt yapı yatırımlarına hız vererek 500 milyon TL’lik bir para ayrılmıştır

Haziran ayından itibaren yapılan kesintiler kaldırılacak, yapılan kesintiler 3 ay içerisinde ödenecektir.

Tatar konuşmasının sonunda ekonomik örgütlerle istişare ederek paketi hazırladıklarını ifade ederek, katkısı olan herkese teşekkür etti

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020, 21:20