Meclis’te gündem Anaysa değişikliğiydi ama yasama gününde özel jet tartışıldı, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu “artık yeter” dedi. Bu sırada yerinden soru soran YDP Başkanı Arıklı’yla Manavoğlu arasında sert tartışma yaşandı

Meclis Genel Kurulu’nda yasama günü olmasına rağmen özel jet ve Ünal Üstel’in görevden alınışı uzun süre tartışıldı. Kürsüye çıkan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sürekli ayni sorulara maruz kalınca Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu yerinden müdahalede bulundu, “artık yeter, bırakın da başka işler de yapalım” dedi

Bu sırada yerinden Özersay’a soru sormaya çalışan YDP Başkanı Erhan Arıklı Özersay’a milletvekilini susturması istedi.

Arıklı, “Sayın Bakan milletvekilinizi lütfen seviyeli konuşmaya davet edin” şeklindeki sözü sonrasında sinirler gerildi. Manavoğlu, “gayet seviyeli konuşuyorum” dedi bu sırada Arıklı da gayet yüksek bir sesle “kes sesini, terbiyesiz. Sen kimsin ki bana ayar veriyorsun” diyerek Manavoğlu’na bağırdı. Manavoğlu da bağırarak Arıklı’ya yanıt verdi. Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay milletvekillerini sükûnete davet etti.

Uluçay'ın girişimiyle Arıklı "terbiyesiz" kerlimesini geri aldı.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020, 16:45