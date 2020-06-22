“Tatar kamuoyunu yanıltıyor”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Bakanlar kurulundaki değişiklikler konusunda Başbakan Ersin Tatar’ın kamuoyunu iki gündür yanıltıcı açıklamaları yaptığını savundu. Akıncı yazılı bir açıklamasında Tatar’ın Turizm ve Çevre Bakanı ile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı’nın yerine yeni atamalar öngören yazılı bir teklifi onayına sunduğunu kaydetti.

İsimleri de paylaşan Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü

“Sayın Başbakan, Pazar sabahı yaptığı yazılı suçlamanın ardından, bugün de bu yaşananlarla ilgili eksik bilgi vermenin yanı sıra, gerçeklerin kamuoyuna yansımış olmasından şahsımı sorumlu tutarak bunun etik bir davranış olmadığını ileri sürmüştür. Sayın Başbakan yazılı teklif getirdiği gerçeğini saklama yönüne giderek, bunu sadece istişare olarak nitelendirmektedir. Keşke Sayın Başbakan böylesi bir kararını yazılı bir teklif haline dönüştürmeden benimle gerçekten istişare etseydi. O zaman konu yazılı bir teklif haline dönüşmeden çözümlenmiş olabilirdi. Ancak Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanlığına ilk gelişinde Sayın Çaluda’nın atanmasında herhangi bir sakınca görmeyerek yazılı teklifinde ısrarcı olmuş, bu atamayı onaylamamamı kendisine yönelik bir haksızlık olarak nitelendireceğini söylemiştir. Benim Başsavcılık’tan aldığım görüş sonrasında onaylamayı reddetmem üzerine, değişikliği tek bakanla sınırlı tutan yeni bir yazılı teklifle ikinci kez Cumhurbaşkanlığına gelmiştir”

Akıncı, “Cumhurbaşkanı olarak partilerin iç işleyişleriyle ilgili benim herhangi bir müdahalem asla söz konusu olamaz. Hiçbir zaman bu konuda herhangi bir niyetim de, eylemim de söz konusu olmamıştır. Ancak parti içi hassasiyetler oluşması nedeniyle gerçeklerin çarpıtılarak Cumhurbaşkanının yalancı ve etik dışı davranan bir makam haline düşürülmeye çalışılmasına da göz yummamız asla mümkün değildir” Dedi

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Sayın Başbakan umarım bu yaşananlardan ders çıkararak, bundan böyle alacağı kararlarda konunun her yönünü önceden düşünerek değerlendirmelerde bulunur” diyerek sözlerini şöyle noktaladı:

“Bana göre asıl etik dışı davranış, gerçeklerin kamuoyu ile paylaşılması değil, bir bakanın haberi bile olmadan görevden alınmak istenmesi ve yerine, hakkında 37 dava dosyalanan bir kişinin dava konusu işlemlerin yapıldığı aynı bakanlığa bakan olarak atanmak istenmesidir.”