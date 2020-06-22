Piyasaya 1 milyar 144 milyon TL

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında oluşturulan Toplumsal Dayanışma İkinci Paketi’ni Başbakan Ersin Tatar açıkladı.

Tatar’ın basın açıklamasında Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Ekonomi Enerji Bakanı Hasan Taçoy da eşlik etti, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ise basın toplantısına katılmadı.

Başbakan Tatar ilk olarak birinci pakette neler yapıldığını anımsattı ve sonrasında yeni paketin içeriği hakkında bilgi verdi.

Paket Haziran - Ekim ayına kadar geçerli olacak

Mali yönden ekonomiye katkısı 1 milyar 144 milyon TL olacak

İstihdam desteği 429 milyon

Covid 19 bağlamında diğer destekler 359 milyon TL

Diğer Reel sektör teşvikleri 356 milyon TL

Tatar konuşmasının sonunda ekonomik örgütlerle istişare ederek paketi hazırladıklarını ifade ederek, katkısı olan herkese teşekkür etti