Turizm ve Çevre Bakanlığı görevinden alınan Ünal Üstel ve bu göreve atanan Kutlu Evren bugün görev devir teslimi yaptı.
İki Girneli milletvekilinin görev devir değişiminde ortam samimiydi. Üstel, görevde kaldığı sürede yaptığı icraatları da devir teslim töreninde basın mensuplarıyla paylaştı
Günlerdir kamuoyunda tartışılan özel jetin gelişi ve içerisindeki iş insanlarının burada kaldıkları sürede neler yaptıklarına ilişkin tartışmalar sonrasında Başbakan Ersin Tatar, Ünal Üstel’i görevden almıştı.
Girneliler’den görev devir teslimi
Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, görevini Kutlu Evren'e devretti
Turizm ve Çevre Bakanlığı görevinden alınan Ünal Üstel ve bu göreve atanan Kutlu Evren bugün görev devir teslimi yaptı.
YORUM EKLE