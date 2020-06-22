Girneliler’den görev devir teslimi

Turizm ve Çevre Bakanlığı görevinden alınan Ünal Üstel ve bu göreve atanan Kutlu Evren bugün görev devir teslimi yaptı.

İki Girneli milletvekilinin görev devir değişiminde ortam samimiydi. Üstel, görevde kaldığı sürede yaptığı icraatları da devir teslim töreninde basın mensuplarıyla paylaştı

Günlerdir kamuoyunda tartışılan özel jetin gelişi ve içerisindeki iş insanlarının burada kaldıkları sürede neler yaptıklarına ilişkin tartışmalar sonrasında Başbakan Ersin Tatar, Ünal Üstel’i görevden almıştı.