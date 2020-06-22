“Derinden yaralıyız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, geçtiğimiz hafta yaşananları yazılı açıklamayla değerlendirdi ve yaşadığı şaşkınlık ve derin üzüntünün hala devam ettiğini kaydetti.

Söz konusu olaylarla anlamsız bir biçimde ilişkilendirildiğini dile getiren Sucuoğlu, bu durumun sadece kendisini değil ülkenin dört bir köşesindeki partilileri de derinden yaraladığını belirtti.

Sucuoğlu, Covid-19 döneminde üzerine düşen görevleri icra edebilmek, başlattığı projeleri devam ettirebilmek, UBP’yi geçmiş dönemlerde yaşanan kaosun içine tekrardan itmemek ve parti bütünlüğünü koruyabilmek adına görevde kalmaya devam edeceğini anlattı.

Sucuoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz hafta yaşanan ve kamuoyunu meşgul eden yatırımcı krizi ve sonrasında yapılan ve de teknik nedenlerle yapılamayan ‘bakan’ değişikliklerinde ismimin geçmesinden dolayı yaşadığım şaşkınlık ve derin üzüntü hala devam etmektedir.

Söz konusu olaylarla anlamsız bir biçimde ilişkilendirilmem sadece şahsımı değil ülkemin dört bir köşesindeki partililerimizi derinden yaralamıştır. Öncelikle ülkem ve vatandaşlarım daha sonra ise kendi adıma önemli bir karar vermem gereken bu süreçte, içimden gelen ses ile partililerimizden gelen ve mantığımın da işaret ettiği ses arasında kalmış durumdayım.

Siyasete adım attığım günden beri üstlendiğim zor ama onurlu görevlerde yanımda olan kardeşlerimin yoğun ilgi ve desteğiyle geçirdiğim son bir kaç günün yarattığı duygusal sonucun ülkeme, halkıma ve siyasetteki sorumluluk anlayışıma zarar verebileceği düşüncesinden dolayı, mantıkla hareket etme kararı aldım.

Bu minvalde ülkemizin ve dünyanın içerisinde bulunduğu Covid -19 döneminde üstümüze düşen görevleri icra edebilmek, başlattığımız projeleri devam ettirebilmek, ayrıca partimizi geçmiş dönemlerde yaşanan kaosun içine tekrardan itmemek ve parti bütünlüğünü koruyabilmek adına bulunduğum makamı sadece ülkeme hizmet anlayışıyla sürdürmeye devam edeceğimi belirtir, bu kararı almamda yol gösterici olan parti büyüklerime, partililerime, beni seven, arayan, destekleyen herkese teşekkür ederim.”