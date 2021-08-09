Güney’de 3 can kaybı

KKTC’de son 24 saatte yapılan 10 bin 534 test sonucu, 105'i yerel 128 pozitif Covid-19 vakasına rastlandı, 130 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 3 kişinin yurt dışından hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiği, 19 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları, 105 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.

Vakaların 39 kişisi Lefkoşa, 38 kişi Girne, 25 kişi Gazimağusa, 3 kişinin ise İskele bölgesinden olduğu ifade edilen açıklamaya göre vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa:

Lefkoşa Merkez-4 / Metehan-2/ Cihangir-4/ Çağlayan-3/ Terminal-1/ Yenikent-3/ Hamitköy-1/ Haspolat-1/ Gönyeli-4/ Değirmenlik-1/ Demirhan-1/ K.Kaymaklı-5/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-1/ Yılmazköy-1/ Taşkınköy-1/ Alayköy-1/ Yakın Doğu Bulvarı-2/ Yenişehir-1/ Kızılbaş-1

Girne:

Girne Merkez-14 / Alsancak-2/ Esentepe-3/ Şirinevler-1/ Aşağı Girne-3/ Karaoğlanoğlu-7/ Yukarı Girne-1/ Ozanköy-1/ Doğanköy-1/ Boğazköy-1/ Tepebaşı-1/ Lapta-3

Gazimağusa:

Gazimağusa Merkez-7/ Akdoğan-2/ Vadili-2/ Baykal-1/ Kurudere Köyü- 1/ Sakarya-1/ Serdarlı-1/ Beylerbeyi-2/ Maraş-1/ Tatlısu-1/ Türkmenköy-1/ Yeni Boğaziçi-5

İskele:

İskele Merkez-2/ Sınırüstü-1.

Genel durum

8 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Dün Yapılan Test Sayısı: 10.534

Dün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 128

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 19

Yerel Vaka Sayısı: 105

İyileşip dün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 130

Dün Kaybedilen Hasta: -

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.077.026

Toplam Vaka Sayısı: 12.575

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.956

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1577

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1428

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 88

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde dün Yapılan Aşı Miktarı: 811

Güvende kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 387

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 412

Güvende kal genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2702

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 33.485

Güney Kıbrıs'ta 389 vaka

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 35 bin 196 test neticesinde 389 yeni vaka belirlendi. 3 kişi de hayatını kaybetti.

93 ve 83 yaşlarındaki iki erkek ve 71 yaşındaki bir kadın hastanın hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 441’e, vaka sayısı ise 105 bin 982’ye yükseldi.