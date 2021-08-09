Ankara’ya mesaj

Güney Kıbrıs ile İsrail arasında askeri işbirliğinin kurulabileceği ifade edildi. Fileleftheros gazetesi “İsrail İle Askeri İşbirliği Neden Olmasın?” başlıklı yorumsal haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in İsrail’e gerçekleştirdiği ziyarete, dikkati çekti.

Gazete, haberinde, Hristodulidis’in İsrail’e gerçekleştirdiği ziyarete gerekli önemin verilmediğini ancak Hristodulidis’in bilindik muhaliflerinin de “ağızlarını kapattığını” çünkü bazı bildiklerinin olduğunu belirtti.

Hristodulidis’in İsrail Devlet Başkanı’nın yanı sıra 4 önemli bakanı tarafından da kabul edildiğine dikkati çekerek Hristodulidis’in küçük bir ülkenin bakanı olmasına bağlı olarak bunun alışılmadık bir durum olduğunu belirten gazete, ancak Yahudi hükümeti için bu ziyaretin çok önemli olduğunu gösterdiğini de yazdı.

Gazete, İsrailli yetkililerinin özellikle TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yapmış oldukları açıklamalar üzerinde durulması gerektiğini belirterek, bunların çoğunun kapalı kapılar ardında söylendiğini, Hristodulidis’in de bu konuda açık vermediğine dikkati çekti.

Karşılıklı destek için İsrail ile anlaşma yapılmışsa, bu zor dönemlerde, bunun gösterişli bir şekilde zaten ilan edilmemesi gerektiğini yazan gazete, Geçitkale’deki İHA üssünün, İsrail ve Mısır için tehdit olarak ortaya çıkmasının İsraillileri ve Mısırlıları uyandırdığını savundu.

Gazete haberinde, İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki işbirliğinin sonucunun en kısa zamanda belli ve güçlü olması beklentisinden bahsetti.

Her iki ülkenin, askeri alanda da işbirliği yapması gerektiği ortak çıkarlara sahip olduğunu yazan gazete, Rum Yönetimi’nin AB çerçevesinde İsrail’e yardım eli uzatabileceğini İsrail’in de askeri alanda durumu değiştirmesinin mümkün olduğunu belirtti.