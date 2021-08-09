Rum Yönetiminde yoğun hazırlık

Rum Yönetimi’nin, ordunun elindeki Rus malı 12 Mi-35 tipi saldırı helikopterini, tüm aksam ve yedek parçalarıyla birlikte elden çıkarmaya ve yerine 12 adet modern saldırı helikopteri satın almaya karar verdiği, Rum ve Sırbistan Savunma bakanlıkları arasında müzakerelerin devam etmekte olduğu bildirildi.

Politis “Rus Helikopterleri Satışa Hazır… Sırbistan 11 Mi-35P’yi Almaya Hazır” başlığıyla manşete çektiği haberinde Rum Bakanlar Kurulu’nun önüne “askerî teçhizatın elden çıkarılması” konusu ile konulan bu teklifin, müzakere edilmesine onay çıktığını yazdı.

Rum Savunma Bakanlığı’nın, RMMO’nun elindeki 11 Mi-35P saldırı helikopterini satıp yeni modern saldırı helikopterleri almayı hedeflediğini kaydeden Politis, bu meseleyi Sırbistan’ın, kendi hava kuvvetlerinin envanterine eklemek üzere RMMO’nun 11 Rus malı helikopterine talip olduğu senenin başından beri takip ettiğine dikkat çekti.

Gazeteye göre Sırbistan Savunma Bakanlığı Kaynak Yönetimi’nden sorumlu müsteşarı Nenad Miloradovic 12 Nisan 2021’de bir teknik ekiple birlikte Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü”ne giderek Mi-35P’lerin durumunu yerinde inceledi. Bu inceleme sonucunda 20 Mayıs’ta Sırbistan Savunma Bakanlığı’ndan Rum Savunma Bakanlığı’na mektup göndererek 11 helikopteri satın alma isteğini resmileştirdi ve ihalenin Rum tarafınca açılmasını istedi.

Rum Savunma Bakanlığı da RMMO komutanlığı da helikopterlerin satışından yana tavır koydu. Rum Bakanlar Kurulu’na ilettikleri gerekçe yazısında 20 yıl önce alınmış Rus helikopterlerinin teknolojisinin eskidiği, bakım ve onarımları için önümüzdeki 10 yıl 100 milyon Euro’luk ödenek gerektiği, Rus üretici firmalarına uygulanmakta olan yaptırımların (ABD’den) helikopterlerin bakım ve onarım için üretici firmaya gönderilmesinde çok ciddi ve aşılamaz zorluklar bulunduğu kaydedildi. Politis haberine, RMMO’dan aldığı “Mi-35P’lerin gece operasyon kabiliyeti bulunmadığı” bilgisini de ekledi.

300 milyon Euro harcanacak

Rum Savunma Bakanlığı’nın Mi-35P’lerden oluşacak boşluğu kapatmak için yaklaşık 300 milyon Euro harcama öngören yeni programı ile 12 adet yeni, hafif sınıf saldırı helikopteri satın alımı için inceleme de başlattığı ve programda yeni saldırı helikopterlerin 10 yıl içinde iki parti halinde (ilk 5 yılda 6 ve ikinci 5 yılda 6 helikopter) alınmasının önerildiği kaydedildi.

Gazete Rum Yönetimi’nin 2001’de Rusya’dan 12 adet Mi-35P satın aldığını belirterek “bu alımdan Meclisi Savunma Komitesi Başkanı Sokratis Hasikos bile alım gerçekleştikten sonra haberdar oldu. Helikopterler Baf hava üssüne büyük bir gizlilik içerisinde Rus nakliye uçaklarıyla taşındı” ifadesini kullandı. Haberde 12 Mi-35P’nin 2006’da eğitim uçuşu sırasında düşerek kaybedildiği, kazada bir eğitim uçuşundaki bir Rus ve bir Rum subayın da öldüğü hatırlatıldı.

Politis Sırbistan’dan satın alınan Sırp yapımı, 42 kilometre menzile sahip 155’lik Nora-B52KE tipi Rus malı 12 Mi-35 oto-mobil topçu bataryalarının geçen şubat ayında Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, RMMO Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis ve Sırbistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Marko Blagogeviç huzurunda, Kitium Atış Alanı’nda ilk atışlarını yaptığını yazdı.

Haberda ayrıca, Sırp yapımı topçu bataryalarının silah sistemi, donanımı ve kabiliyetlerine dair detaylara da yer veren gazete bu bataryaların 20 km menzilli lazer güdümlü tanksavar füze rampası olarak da kullanılabileceğine de işaret etti.