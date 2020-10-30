250 kişi üzerinde deneme yapılacak

Coronavirüs tedbirleri kapsamında evde karantina ve elektronik kelepçe uygulaması pazartesi günü başlıyor.

İlk etapta deneme amaçlı 250 kişiye kelepçe takılacağı belirtildi. Ayrıca pazartesi günü ülkeye uçakla gelecek yolculara da bu bilekliklerden takılacağı kaydedildi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali, evde karantina için çalışma başlattıklarını, elektronik bileklikle takip konusunda adım atıldığını söyledi. Pilli, bu bilekliklerin ilk etapta 250 kişiye takılarak deneneceğini ifade etti. Bakan Pilli, pazartesi günü ülkeye uçakla gelecek yolculara da bu bilekliklerden takılacağını söyledi.

Pilli, elektronik takibin yanı sıra fiziksel takip için de ekiplerin güçlendirileceğini belirtti.

Karantina kurallarına uyulması konusunda Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın Sağlık Bakanlığı’na verdiği tüm yetkinin kullanılacağını da kaydeden Pilli, karantina uygulaması ihlalinde iki yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğünü anımsattı.

Halk sağlığını tehlikeye atacak olanları ciddi cezalar bekliyor

Pilli, “Ülkeye 3 günlüğüne geldiği için karantinaya girmeyen, ‘Daha fazla kalırım, cezası neyse de öderim’ diyenler olursa onlar da tespit edilecek, bu kişilere ciddi yaptırımlar uygulanacak. Söz konusu olan halk sağlığıdır. Halk sağlığını tehlikeye atacak olanları ciddi cezalar bekliyor” dedi.

Pilli, “Şu an için Covid-19’la ilgili korkutucu bir tablo yok ama olacakmış gibi tedbirli davranmalıyız” dedi. Yerel vakaların zaman zaman artış gösterdiğini ama müdahaleyle sayının belirli düzeye düştüğünü kaydeden Pilli, vatandaşlara “maske, mesafe ve hijyen” kurallarına uymaları için yeniden çağrı yaptı.

Hükümet boşluğu olsa da sağlık adına yürütülen çalışmalarda hiçbir aksama olmadığını kaydeden Pilli, “Vatandaşlarımızın bundan en ufak bir şüphesi olmasın” dedi.

Eğitime ara verilmesi gündemde değil

Okullarda da vakaların görüldüğünün hatırlatılması üzerine Pilli, bunun beklenen bir şey olduğunu söyledi.

Pilli, “Bulaş sadece okullarda yok. Çocuklar Covid-19’u ailelerinden, çevrelerinden de bulaşabiliyor. Önemli olan önlem almak. Okullarda gerekli önlemler alınıyor, taramalar yapılıyor. Eğitime ara verilmesi gündemde değil” dedi.

Velilere de seslenen, “Çocuğunuz kendinizi hasta hissediyorsa, ateşi varsa okula göndermeyin” diyen Pilli, PCR testi için hemen hastaneye başvurabileceğini söyledi.

Bu dönemde herkesin daha dikkatli olmasını, kendini hasta hissedenlerin bunu önemsemesini isteyen Pilli, test kitleri konusunda hiçbir sıkıntı olmadığını, gerekli sayıda testin yapıldığını belirtti.