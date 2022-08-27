Merkezi İhale Komisyonu (MİK), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) çıktığı akaryakıt temin ve taşıma ihalesini iptali ve ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel “En makul fiyatlı ve en uygun kritere sahip yakıtı alacağız” dedi. Üstel, kendilerinin Kıb-Tek’i alması sonrası tüm ihalelerin şeffaf olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ile ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Üstel, “Ağzı olan konuşuyor, biz, Kıb-Tek’i devraldıktan sonra yaptığımız tüm ihaleler şeffaf” dedi. Kulislerde bin bir türlü söylenti dolandığını kaydeden Üstel, halkın gözünün önünde açık artırma yapılması talepleri olduğunu dile getirerek, çamur atmanın çok kolay olduğunu ama ‘çamur at, izi kalsın’ politikası ile bu işlerin yürümeyeceğini belirtti.

Vatandaşların cebinden para azaltmaya değil, vatandaşın cebine para koymak için göreve geldiklerini anlatan Üstel, “En uygun kritere sahip yakıt ihalesi bağlanacak” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Postası’na konuşan Başbakan Üstel, ateşten değil, lavdan bir gömlek giydiklerini söyledi, “Bazıları, cesaret edemedi ve kaçtı. Her engele rağmen devam edeceğiz” dedi.

Bütün hayat pahalılığına rağmen vatandaşı rahatlatmak için yasalar yapmaya devam edeceklerini de kaydeden Üstel, asgari ücretliden vergi alınmayacağını hatırlattı.

İptal edilen ihale tartışma konusu

Merkezi İhale Komisyonu (MİK), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) çıktığı akaryakıt temin ve taşıma ihalesini iptal etmişti.

Kamu yararı gereği tüm hassasiyetler ile kamu ihale yasası teknik ve idari şartnameleri dikkate alınarak ihalenin iptal edildiğini ifade edilirken, ihalenin 10 iş günü içerisinde ve bu kez pazarlık usulünde yeniden yapılacağı bildirilmişti.

Kararı eleştiren Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) “Kamu İhale Yasası kuralları çerçevesinde karar ürettikleri konusunda sendika ve toplumu ikna etmesi gerektiğini” belirtmişti.

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, yazılı açıklamasında, yakıt temin süreçlerinde yasa dışı keyfi kararlar alınması halinde Kıb-Tek ve halkın daha fazla zarara uğratılmasına izin vermeyeceklerini kaydetti. Cesurer, Kamu İhale Yasası hükümlerinin ve teklifler açıldıktan sonra ihalenin iptal edilebilmesi için gerekli koşulların açık olduğunu belirterek, ihalenin iptal edilmesi kararı ile ilgili kendilerini ve toplumu ikna edecek şekilde izaha muhtaç olduğunu ifade etmişti.

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2022, 09:52