Binlerce kişi yararlanacak

Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nda yapılan düzenlemeyle kaçak duruma düşen ve vize borcu oluşanlara yeni bir imkan sağlandı. Yüksek miktarlardaki para cezasını ödeyemedikleri için yurt dışına çıkamayan veya ülkeye giriş yapmayanların sosyal sorunlarını giderebilmek amacıyla yapılan yeni düzenlemeden binlerce kişi yararlanabilecek.

Buna göre; vize borcu olanlar aylık asgari ücret miktarında para cezasını ödemeleri halinde, cezanın geri kalanından sorumlu tutulmayacak.

Bir yıl veya daha fazla kaçağı olsa bile en fazla bir aylık asgari ücret tutarında ödeme yapanlar, adada kalışlarını yasal hale getirmiş olacak.



Yurt dışında olanları da kapsıyor

Ülkeye girişine engel konulan ve yurt içinde cezalı konumda olup, söz konusu yasal değişiklik yürürlüğe girdiği tarihten sonra yurt dışına çıkan yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişte aylık asgari ücret miktarı tutarında para cezası ödemeleriyle ilgili kurallar da düzenlendi.

Ülkede ikamet izinli olarak bulunan yabancıların, ülkedeki eşleri, yirmi beş yaşından küçük olan bekar çocukları ve on sekiz yaşından büyük olan engelli çocukları 60 gün içerisinde Muhaceret Dairesi’ne başvuru yapmaları ve Muhaceret Dairesi tarafından onay verilmesi durumunda aleyhlerinde verilen para cezalarından muaf tutulacak ve kendilerine 60 günlük ikamet izni verilecek.

60 günlük vize verilecek

Ülkeden çıkış yapmadan söz konusu değişiklik yasasından yararlananlara Muhaceret Dairesi tarafından hiçbir harç alınmadan 60 günlük ziyaretçi izni verilmesi ve yurt dışından ülkeye giriş yapıp da 60 günlük vize verilmesi halinde ön izinden muaf tutulacak.

KKTC’de izinsiz olarak bulunan, para cezası alması gereken ancak cezası tespit edilip alınamayan yabancı kişilerin izinsiz oldukları süreler için yürürlükteki aylık asgari ücret tutarında para cezasını ödemeleri şartıyla bu değişiklik yasa tasarısı yürürlüğe girdiği tarihten önceki para cezalarından sorumlu tutulmayacak.

KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiği veya izinsiz olarak çalıştığı tespit edildiği için Muhaceret Dairesi tarafından aleyhinde ihraç kararı alınan, ancak söz konusu karar herhangi bir sebeple durdurulan veya ertelenen ve yine aynı durumda olup yurt dışında bulunan yabancı uyruklu kişilerin yürürlükteki aylık asgari ücret tutarında para cezasını ödeyerek bu düzenlemedeki geçici maddelerden yararlanabilecek.

Ülkede herhangi bir mücbir sebep yaşanması durumunda işlemlerini tamamlayamayan yabancı uyruklu kişilere işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla, Muhaceret Dairesi tarafından kaybedilen süre kadar ek süre verilecek.