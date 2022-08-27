Lefkoşa bölgesinde düzenlenen Kavşak 2 Operasyonunda ele geçirilen iki tür uyuşturucuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Operasyonda tutuklanan Yasin Süygün ile Hasan Çağakan Çaka dün mahkemeye çıkarılırken, soruşturmanın detayları aktarıldı.

Uyuşturucunun Güney Kıbrıs’ta yaşayan bir şahıs tarafından temin edildiği, Çaka’nın ülkeye soktuğu, Süygün’ün ise torbacılık yaptığı ortaya çıktı. Süygün’ün sattığı her uyuşturucu için paket başı 20 Euro kazandığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 22 Ağustos 2022 tarihinde Narkotik ekibi tarafından gerçekleştirilen Kavşak 2 Operasyonu kapsamında Lefkoşa- Gaziköy anayolunda Yasin Süygün yönetiminde seyir halinde olan aracın durdurulmak istendiğini söyledi.

Polis, operasyon esnasında trafik kazası meydana geldiğini açıkladı. Polis, zanlının kontrol amaçlı 112 Acil Servis ile hastaneye kaldırıldığını ve aynı gün taburcu olduğunu belirtti.

Esas adam güneyde

Polis, yapılan aramada zanlının aracının arka koltuğunda 50 gram ağırlığında kokain, 40 gram hintkeneviri ile 150 Euro, 3 bin TL bulduklarını belirtti.

Polis, zanlının dayısının ikametgâhının avlusundaki boş oda içinde bir miktar uyuşturucu koyduğuna dair itirafı üzerine, Vadili’deki evde arama yapıldığını açıkladı.

Polis memuru, yapılan aramada 95 gram ağırlığında hintkeneviri ile iki ayrı poşette toplam 8 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi olay günü Gazimağusa’da tutuklu bulunan Hasan Çağakan Çaka’nın aracılığı ile temin ettiğini söylediğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturmada uyuşturucunun güneyde yaşayan bir şahıs tarafından Çaka’ya verildiğinin öğrenildiğini belirtti.

Polis, güneydeki şahsın Süygün’e Whatsapp Business üzerinden belirlenecek adreslere koyulacak uyuşturucuları satması halinde paket başı 20 Euro kazanacağına dair mesaj attığını tespit ettiklerini söyledi.

Süygün istedi Çaka getirdi

Polis, Gazimağusa’da tutuklanan Çaka’nın Süygün’ün isteği üzerine uyuşturucuları Beyarmudu Kara Giriş Kapısından KKTC'ye ithal ettiğini, Türkmenköy Camisi karşısında buluşup teslim ettiğini ve 500 TL para ile tasarrufunda bulunan 2 gram hintkenevirini aldığının öğrenildiğini belirtti.

Polis, Süygün’ün cep telefonunda Çaka ile aralarında geçen mesajlar tespit edildiğini söyledi. Polis, Çaka’nın 27 gram ağırlığındaki hintkenevirine karşılık Süygün’e 150 Euro ve 3 bin TL nakit para verdiğinin öğrenildiğini anlattı.

Polis, uyuşturucu maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini ve henüz sonuç alınmadığını belirtti. Polis, soruşturmanın ciddi ve kapsamlı bir mesele olduğunu, aranmakta olan iki şahıs ve kayıp olduğuna inanılan emareler olduğunu söyleyerek, 6 gün süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.