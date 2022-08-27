Sula Usar ve Osman Bicen

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa ve Güzelyurt ilçelerinde belediye başkanlık adayı seçimleri dün gece gerçekleştirildi.

Güzelyurt için Veleddin Taşkent, Osman Bican ve Tansay Doğu’nun yarıştığı seçimde Bican galip geldi.

Daha önce 2 kez aday olan Bican, 3'üncü kez Güzelyurt Belediye Başkanlığı için yarışacak.

Lefkoşa için gerçekleştirilen seçimde ise CTP'li vekil Sıla Usar İncirli, başkanlık yarışının galibi oldu. LTB aday adaylığını açıklayan Onur Olguner ile Sıla Usar İncirli, LTB Başkan adaylığı için yarıştı. CTP Lefkoşa ilçe binasına kurulan sandıklar saat 20.00'de kapandı. Bin civarı üyeden yaklaşık 210 üyenin oy kullandığı belirtildi.

İncirli: CTP kazandı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adaylığı seçimini kazanan Dr. Sıla Usar İncirli, CTP’nin büyük bir siyasi olgunlukla adayını belirlediğini söyledi ve seçimin kaybedeninin olmadığını, aksine kazananın CTP ve Kıbrıs olduğunu, Lefkoşa’nın da kazanacağını söyledi.

LTB Başkan adaylığı müracaatı yapan Onur Olguner’e de konuşmasında teşekkür eden İncirli, Lefkoşa’nın büyük bir tarihinin ve kültürel mirasının olduğunu, siyasetin, ekonominin ve sosyal yaşamın kalbinin Lefkoşa’da attığını vurguladı.

3 ay sonra çok hızlı koşacakları bir yarışın sonunda ülkeye ve Lefkoşa’ya aydınlığı getireceklerine dikkat çeken İncirli, “Bu 3 ayın sonunda umudun ne demek olduğunu, insan yüreğini nasıl çarptırdığını hatırlatacağız. Biz bu seçimi kazanacağız. Çok güçlüyüz, kazanacağız” dedi. İncirli, gün boyu ilçe merkezine gelerek oy kullanan üyelere, seçime ev sahipliği yapan Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu’na ve divan üyelerine de teşekkür etti.

Özsağlam: İktidar süreci Lefkoşa’dan başlıyor

Yerel Yönetimler Sekreteri Muhittik Tolga Özsağlam da, CTP’nin tek başına iktidar olacağı sürecin ilk adımının Lefkoşa Türk Belediyesi’ni kazanmakla başlayacağını, ardından da Cumhurbaşkanlığı seçimini CTP’nin kazanacağını dile getirdi. İncirli ve Olguner’in centilmence bir yarış sürdürdüğünü kaydeden Özsağlam, kazananın CTP olduğunu söyledi ve katkı koyan herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Arşehit: Önemli olan CTP’nin kazanmasıydı

Aday adaylığı seçiminin ardından konuşma yapan CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit de, seçimin sonunda CTP’nin kazanmasının önemli olduğunu ve bunu başardıklarını söyledi. Hep birlikte bu yola çıktıklarının altını çizen Arşehit, Lefkoşa’yı da, Gönyeli’yi de Değirmenlik Belediyesi’ni de kazanacaklarının altını çizdi.

Olguner: Tüm emeğimiz yeni adayımız için olacak

CTP LTB Başkan adaylığına başvuran Onur Olguner de parti içi demokrasinin işlediğini ve bunun da son derece önemli bir olgu olduğunu belirtti. Gerek kendisine, gerekse İncirli’ye oy vermek için seçime katılan tüm üyelere teşekkür eden Olguner, “Oyumuz, emeğimiz, uğraşımız yeni adayımız için” dedi.