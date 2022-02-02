İlk 4 sıra Çinlilerin

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine, araştırma sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dünya bankacılığının son üç yıldan sonra ilk kez büyüme gösterdiğini belirten İlgüner, Çinli banka markalarının 500 markanın toplam değerinin üçte birini oluşturduğunu söyledi.

İlgüner, listede ilk 4 sırayı Çinli banka markalarının aldığına dikkati çekerek, en değerli banka markaları içinde ABD'li bankaların da önemli yer tuttuğunu bildirdi.

Listeye bu yıl 30 yeni bankanın dahil olduğunu ifade eden İlgüner, Vietnam'ın, en hızlı büyüyen banka markalarıyla dikkati çektiğini dile getirdi.

İlgüner, listede 8 Türk bankasının da yer aldığı bilgisini vererek, "Büyük oranda iç pazara odaklı Türk banka markalarının, Türk lirasındaki negatif yönlü değişiklikler sonucu marka değerleri azaldı. Bankaların küresel birer aktör haline gelmesi gerekiyor." dedi.

Listede yer alan 8 Türk bankasının toplam marka değerinin 3,1 milyar dolar olduğunu vurgulayan İlgüner, şunları kaydetti:

"Türkiye, bankalar başta olmak üzere, hizmet ihracatında istenilen noktada değildir. Gıda, perakende, telekomünikasyon, akaryakıt gibi alanlarda küresel ölçekte faaliyet gösteren marka sayısının artması ülke dış ticaret dengesini olumlu yönde etkileyecektir."

Türk bankalarının listedeki sıralamaları ve marka değerleri (milyon dolar) şöyle:

2022

Sıra Banka adı 2022

Marka Değeri

273 Garanti BBVA 532

279 İş Bankası 507

304 Ziraat Bankası 458

307 Akbank 451

316 Yapı Kredi 428

418 Vakıfbank 270

446 Halkbank 222

468 DenizBank 199