Salgının etkisi hafifledi

Ülkeye 2021’de deniz ve hava yoluyla gelen yolcu sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 42 arttı. Turistik yatak kapasitesi ve turistik konaklama tesislerindeki doluluk oranında da artışın tespit edildiği dönemde, bir önceki yıl yüzde 17 olan turistik tesislerdeki ortalama doluluk oranı yüzde 26,8’e yükseldi.

Planlama, İstatistik ve Araştırma Şubesi’nin hazırladığı Ocak- Aralık 2021 dönemini kapsayan Turizm İstatistikleri Raporu’na göre, KKTC uyruklu yolcular hariç, 2021 yılında hava ve deniz yoluyla ülkeye 552 bin 312 kişi giriş yaptı.

2020 yılında 25 bin 918 ile en yüksek turistik yatak kapasitesine ulaşılan Ağustos ile Eylül ayları olurken, 2021 yılının aynı aylarında yatak kapasitesi yüzde 2,7 oranında artarak, 26 bin 606 oldu.

2021 yılının son ayında ise kayıtlara geçen turistik yatak kapasitesi 26 bin 244 oldu. 5 yıldızlı oteller ülkedeki yatak kapasitesinin yüzde 61’ine sahip olurken, 4 yıldızlı oteller yüzde 6’sına; 3 yıldızlı oteller yüzde 9’una; 2 yıldızlı oteller yüzde 8’ine; 1 yıldızlı oteller yüzde yüzde 2’sine; butik oteller yüzde 4’üne; turistik bungalovlar yüzde 5’ine; turistik konutlar yüzde 1’ine ve turistik pansiyonlar yüzde 2’sine sahip.

Rapora göre, 2021 Ocak – Aralık döneminde turistik tesislerdeki ortalama doluluk oranı yüzde 26,8 oldu. Bu rakam 2020 yılı için yüzde 17 idi.

2020 yılının Ağustos ayında yüzde 21 ile yılın en yüksek doluluk oranına ulaşan tesisler, 2021 yılının aynı ayında yüzde 37 doluluk oranına ulaştı.

Öte yandan, 2020 yılında hava ve deniz yolu ile KKTC uyruklu yolcular hariç, ülkeye gelen yolcu sayısı 388 bin 837 iken, 2021 yılı Ocak – Aralık dönemi için bu rakam yüzde 42 oranında artarak 552 bin 312 oldu.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2022, 12:28