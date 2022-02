Hala umudu var

Anıl IŞIK

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ı kabul etti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Özel Temsilcisi Ergün Olgun eşlik etti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Misyonu’nun görev süresinin altı ay uzatılmasına ilişkin BM Güvenlik Konseyi’nin kararı ışığında Kıbrıs sorunu ile iki toplumun iş birliğinin artırılmasına yönelik güven yaratıcı önlemler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesinin ardından Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) açıklamalarda bulunan Kanadalı diplomat Colin Stewart, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmekten dolayı her zaman mutluluk duyduğunu ifade ederek, “mükemmel” bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Stewart, Cumhurbaşkanı Tatar ile birçok konuyu ele aldıklarını ifade ederek, “Tabii ki kendisini New York’a ziyaretim, BM Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi ve Güvenlik Konseyi üyeleri ile barış gücüne katkı koyan ülkeler ile görüşmelerim hakkında bilgilendirdim” dedi.

BM Barış Gücü Misyonu’nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin Güvenlik Konseyi’nin kararını aktardığını ifade eden Stewart, “BM Genel Sekreteri gibi BM Güvenlik Konseyi’nin de bir temsilci atanması konusunda istekli olduğunu ve bu temsilcinin yetkileri konusunda bir uzlaşı görmeyi arzuladığını” söyledi.

BM’nin ara bölgedeki yetkileri…

BM Özel Temsilcisi Stewart, Güvenlik Konseyi’nin adadaki iki tarafça BM’nin ara bölgedeki yetkilerine saygı gösterilmesini arzulamakta olduğunu da belirterek, “Güvenlik Konseyi’nin ara bölgedeki ihlallerin devam etmesi halinde bunların olası etkilerinden kaygılı olduğunu” kaydetti.

“Güvenlik Konseyi’nin adada toplumlararası ilişki, anlayış, ticari ilişkilerin inşa edilmesi, barış eğitimi gibi nihayetinde Kıbrıs’ta bir anlaşma için koşulların yaratılmasına yönelik önlemleri güçlü bir şekilde cesaretlendirdiğini” de aktaran Stewart, şunları kaydetti:

“Bildiğiniz gibi, şu an iki taraf arasında, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik herhangi bir görüşme yapma konusunda bile uzak mesafe söz konusudur. Bu nedenle şu an bir nihai çözüme olanak tanıyabilecek koşulların yaratılmasına yönelik olarak da de elimizden gelen her şeyi yapmamız önemlidir. Güvenlik Konseyi ile bu konuları ele aldım ve Güvenlik Konseyi de bunlara destek bildirerek, kararında da bunu yansıtmıştır.”

“Konuşacağımız bir şey olmalı”

Liderler arası olası bir görüşmenin söz konusu olup olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtında Colin Stewart, iki liderin en son aralık ayında sosyal içerikli bir buluşmada bir araya geldiğini hatırlatarak, “İki liderler ile herhangi bir görüşme önerisini ele almadım çünkü herhangi bir görüşmeden bahsetmek için bunun öncesinde konuşacağımız bir şey olmalı. Şu an için onların bir araya gelip görüşmek istediklerine ilişkin herhangi bir plan olduğu konusunda bilgim yok” dedi.

Ancak Stewart, tüm bu fikirlere ilişkin ilerleme kaydedilmesi konusunda ve BM Genel Sekreteri’nin temsilci (envoy) atama konusunda taraflarla müdahil olmaya ve fırsatlar aramaya devam edeceğini söyledi.