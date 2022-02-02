“Güçlü bir muhalefet olacağız”

Emir ERTORUN

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, seçimin ardından Meclis'te CTP’ye ihtiyaç duyulmayan koalisyon olasılıklarının bulunduğunu, dolayısıyla yüksek ihtimalle CTP’nin olmadığı bir koalisyonun kurulacağını, parti yetkili kurullarının bu konuları değerlendireceğini söyledi.

Erhürman, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile geçen Cuma günü kahve içerek kısa, iyi niyetli bir görüşme gerçekleştirdiklerini de belirtti.

Erhürman, yeni dönemde Cumhuriyet Meclisi’nde ana muhalefette de olsalar, ekonomik çıkmazdan, uçurumun kenarından halkı döndürmeye yönelik gelecek her türlü yasa tasarısına destek vereceklerini vurguladı.

Erhürman, “Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Ama gelecek olan tasarılar halkı daha da yoksullaştıracak, maliyeci anlayışla, maliyeyi koruma amaçlı, hayat pahalılığını dondurma girişimi, ‘halkın cebine elimizi nasıl uzatırız’, acı reçete şekline olursa biz buna karşı çıkarız, tepkimiz çok sert olur. O yüzden muhalefetimiz sert ve güçlü olacak. Güçlü muhalefet, halkın lehine olan adımlarda hükümeti desteklemek anlamında olacak ama halkın aleyhine olan noktalarda o güç sert olacak.” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs Türk halkı dünyayla buluşacak, ülke yönetilecek, ülkenin gailesi çekilcek ve Kıbrıs Türk halkı ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya gitmek için planlaması yapılarak yürümeye başlayacak. Bu üç nokta bizim temel eksenimizdir.” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşma noktasında CTP’nin tavrının; “Kıbrıs’ta iki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federal çözümün, kapsamlı çözümün tek formül” olduğunu söyledi.

Erhürman, bunun dışında güven yaratıcı önlemlerden tutun, Avrupa Birliği ile ilişkilere kadar dünyaya açılma, dünyayla tekrardan buluşma hamlelerinin başlaması için Meclis’te her türlü girişimi yapacaklarını kaydetti.

Başarının sırrı CTP’nin vizyonu…

Erhürman, CTP’nin seçim başarısını genel olarak değerlendirdiklerinde, CTP’nin ortaya koyduğu vizyon ve o vizyonu ortaya koyacak aday kadrosunun ön plana çıktığına işaret etti. Erhürman, CTP’nin milletvekili sayısı ve oy oranını yüzde elli civarında en çok artıran parti olduğunu ifade ederek, parti olarak “neden daha fazla çıkaramadıklarını” konuştuklarını, gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını, yapacaklarını anlattı.

“Örgütsel yapı ve halkla ilişkiler”

Erhürman, ilk etapta özellikle parti olarak örgütsel yapıda daha ciddi bir revizyona gitmeleri gerektiğini ve halkla ilişkiler bacağında da çok yönlü davranmaları gerektiği tespitlerine vardıklarını söyledi.

CTP’nin örgütlü bir parti olduğunu ancak halktan aldığı mesaj doğrultusunda da örgütsel yapısını geliştireceğini ifade eden Erhürman, CTP’nin hızla bir yenilenmeye gideceğini vurguladı, daha da örgütlü hale geleceklerine işaret etti. Erhürman, oy ve milletvekili sayılarını artırmalarındaki en önemli sebebin ortaya koydukları vizyon ve aday kadrolarının zenginliği ve ehliyeti olduğuna dikkat çekti.

Seçimin temel gündeminin “ekonomi” olduğunu, CTP olarak ekonomi anlamında ortaya koydukları vizyon ve adayların ehli olmasının baraşıda belirleyici olduğunu ifade eden Erhürman, önceki seçimlerde Kıbrıs konusunun ön plana çıktığını ancak son seçimlerde ekonomi üzerinde durulduğunu kaydetti. Erhürman, çünkü ülkenin ekonomik durumunun “uçurumun kenarında” olduğunu, seçim geçti diye bunun geçmediğini kaydetti.

“Halkın yüklediği sorumluluğun bilincinde olacağız”

CTP’ye ihtiyaç duymadan bir koalisyonun kurulabileceğini ifade eden Erhürman, yüksek ihtimal CTP olarak ana muhalefet partisi görevini üstleneceklerini, ancak halkın kendilerine yüklediği sorumluluk bilinci içerisinde olacaklarını söyledi.

Sucuoğlu ile görüşme

Erhürman, hükümet görüşmelerinin gayriresmi devam ettiğini, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile de geçen Cuma günü bir kahve içtiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Sayın Sucuoğlu resmi olarak hükümeti kurma görevini yemin töreninden sonra alacak. Ama anladığım kadarıyla gayri resmi görüşmeleri sürdürüyor ve benimle de bir kahve içmek istedi, biz de bu tip şeylere açığız, çok kısa bir görüşme oldu, gayet ikimiz de iyi niyetli konuştuk. CTP’ye ihtiyaç duyulmadan bir koalisyon vardır. Nisap sorunu yaşatmayacak bir koalisyon olasılığı da vardır. Dolayısıyla yüksek ihtimalle CTP’nin olmadığı bir koalisyon kurulacak. Tabi sayın Sucuoğlu görevi resmen alınca tüm partilerle resmi olarak da görüşecek. Biz MYK’mızı topladığımızda bu görüşme gerçekleşmemişti. Yetkili organlara bu tip konular aktarılır ve görüşülür, kararlar üretilir.”

“Resmi teklif gelirse değerlendiririz”

Parti Meclisi toplantısını önümüzdeki günlerde yapacaklarını ancak her hangi bir koalisyon için değil seçim sonuçlarını değerlendirmek için bu toplantının yapılacağını anlatan Erhürman, o güne kadar resmi teklif gelmesi durumunda bunun da yetkili organlarda konuşulacağını kararlar alınacağını söyledi.

“Cumhurbaşkanlığı için çok erken”

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimi için konuşmanın çok erken olduğunu, bu tip değerlendirmelerin yapıldığını, ancak günü geldiğinde CTP yetkili organlarının karar vereceğini ifade etti.

CTP’nin şimdi yerel seçimlere çok güçlü hazırlanacağını, çalışmalara başladıklarını, her bölgede, 28 belediyede aday çıkacaklarını ifade eden Erhürman, soru üzerine, Lefkoşa Türk Belediyesi’nde de aday göstereceklerini söyledi, yerel seçimlerde hedefin; genel seçimlerde yakalanan başarıyı daha da artırmak olduğunu vurguladı.

“Kıbrıs’ta federal çözüm”

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşma noktasında, CTP’nin tavrının; “Kıbrıs’ta iki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federal çözümün, kapsamlı çözümün tek formül” olduğunu söyledi. Erhürman, bunun dışında güven yaratıcı önlemlerden tutun, Avrupa Birliği ile ilişkilere kadar dünyaya açılma, dünyayla tekrardan buluşma hamlelerinin başlaması için Meclis’te her türlü girişimi yapacaklarını kaydetti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, covid salgınının dünyada tüm ülkelere olduğu gibi ülkeye de zarar verdiğini, bir kriz yarattığını ve ekonominin çok olumsuz yönde etkilendiğini ifade ederek, ülke ekonomisinin ciddi kriz yaşadığını, turizm ve eğitimin etkilendiğini, ancak tüm önerilerine rağmen kriz masası oluşturulmadığını, üzerine Türk Lirası’nın değer kaybının yaşandığını anımsattı.