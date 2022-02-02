Herkes karamsar

Vatandaş, raflardaki ürünlerin fiyatının her gün yükseldiğini ve yeni kurulacak hükümetin bu sorunu çözeceğinden umutlarının olmadığını söylüyor… Ekonomik krizin Kuzey Kıbrıs’ta her geçen gün derinleştiğini, alım gücünün eridiğini belirten vatandaş, üretim artmadıkça hayatın ucuzlamayacağına inanıyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, yeni kurulacak hükümetin de kısa vadede tüketim ürünlerindeki pahalılığa bir çare bulamayacağını, planlı programlı reformlarla kalıcı çözümler üretilebileceğini belirtiyor.

Ne dediler…?

Tevfik Babahan

“Yeni kurulacak hükümetten pek bir umudum yok ama umarım enflasyonu düşürmek için adım atarlar. Halkın alım gücünü yükseltmeleri için çalışmalar yaparlarsa bizler için güzel olacak. Kimse akaryakıt, elektrik, market fiyatlarıyla baş edebilecek noktada değil artık… Şu anda yapılabilecek ne var bilemiyorum. Ne üretim yapabiliyoruz ne de ekonomik açından refaha çıkabiliyoruz.”

Nihat Öztürk

“Yeni hükümet kurulunca belki güzel adımlar atılır. Umarım istikrarlı bir hükümet oluşur ve koalisyon uzun sürer. Şimdilik ne olacağını kimse kestiremez. Bizi vatandaş olarak beklentimiz acilen hayat pahalığına çare bulunmasıdır. Belki yeni hükümet bir çare bulur ama bekleyip görmekten başka şansımız yok.”

Tolga Bozkurt

“Halimiz, vaziyetimiz gerçekten çok kötü. Dövizin yükselmesiyle artan dövizin düşmesiyle değişmedi ve yükseldiği yerde kaldı. Belli ki bundan sonra da düşmeyecek, ümidimiz kalmadı. Elektrik, akaryakıt fiyatları ortada… Faturalar gittikçe kabarıklaşıyor. Hükümet kurulsa ne olur kurulmasa ne olur. Bana göre bizi daha kötü günler bekliyor. Hükümete gelenler her zaman yaptıkları gibi yine sadece kendilerini düşünecek. Halk kimsenin umurunda değil.”

Rüstem Ali

“Yeni kurulacak hükümetten beklentim, bu zamların bir an önce geri alınmasını sağlamasıdır.

Pahalılıktan dolayı artık nefes alacak durumda değiliz; elektrik, tüp gaz ve akaryakıtta önemli ölçüde fiyatların geri çekilmesini bekliyoruz. Bu olmazsa herkesin işi gerçekten çok zor…Ötesini düşünmek bile istemiyorum, umutsuzuz.”

Adem Kadiroğlu

“Yeni kurulacak hükümetten bir beklentim yok. Değişen bir şey de olacağını da sanmıyorum.

Biz bu zamların geri alınamayacağını biliyoruz. Üstüne daha da zamlar bekleniyor o yüzden icraat yapamayacak bir hükümetten bir beklentimin olması kesinlikle söz konusu değil.”

Ali Hançerli

“Yeni hükümetin piyasaya çeki düzen vermesi gerekiyor. Marketler kafasına göre fiyat belirliyor. Bir markette 10 lira olan ürün başka bir yerde 8 liraya satılıyor. Piyasada denetim yok, haliyle ülkenin bu durumu umut vaat etmiyor. Hayatımızı rahatlatacak önlemler alınsın. Başta sağlık ve ekonominin düzelmesi şart… Sağlık alanında adım atsın ve ekonomiyi iyileştirsin başka bir şey beklemiyoruz.”