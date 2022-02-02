Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile UBP’nin koalisyon hükümeti kurmasının imkansız olmadığını belirtti. Üstel, "CTP ile oturup konuşmamız gerekiyor. Radikal kararlar alırken, CTP ile kurulacak olan bir hükümet ülkemizin önünü açar” dedi.

Üstel, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Üstel, UBP’nin en kötü günlerde ateşten gömleği giydiğini dile getirerek, “UBP, insanımıza sıkıntı yaşatmamak adına birtakım iyileştirmeler yaptı. Halkımız bunu gördü ve bize 24 vekil verdi” dedi.

UBP Kurultayının ardından Genel Başkan Faiz Sucuoğlu’nun partiden aldığı ilk yetkinin karma oyun kaldırılması yönünde olduğuna işaret eden Üstel, bazı partilerin red oyu kullanması nedeniyle gerçekleştirilemediğini hatırlattı.

Erken Genel Seçimlerinde yaklaşık yüzde 10’na yakın oy yandığını aktararak, “İlk icraatımız Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın üzerindeki değişiklikleri yapmak... Herkesin ulaşabileceği bir seçim sistemi yaratmalıyız” ifadelerini kullandı.

Turizm sektörünü ayağa kaldırmalıyız

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun ‘yerel seçimlerin ertelenmesi’ yönündeki yaptığı açıklamaya dikkat çeken Üstel, şöyle devam etti:

“Başka partiler adaylarını tespit etti, çalışmalara başladı. Doğrusu ertelenmesidir. Bir seçimden çıktık, yeni hükümet henüz kurulmadı. 30 Haziran’da seçim olması halinde yine yasaklar başlayacak. Ülkenin artık yeni yasalarla nefes alması lazım. Ülke ekonomisini hareketlendirmemiz lazım.”

Rum yönetiminin ‘Maraş’a karşılık Ercan’ önerisini de değerlendiren Ünal Üstel, direk uçuşların turizmin önünü açabileceğini söyledi.

“Turizm sektörünü ayağa kaldırmalıyız” diyen Üstel, “Direk uçuşlar ülke için çok önemlidir. Ülkeyi ayağa kaldırır” şeklinde konuştu ve hükümetin kurulmasının ardından ikinci icraatın Ercan Havalimanı’nın yeni binasının bitirilmesi olduğunu aktardı.

Ülkenin önünü açar

CTP ile UBP’nin koalisyon hükümeti kurmasının imkansız olmadığını da dile getiren Üstel, “Genel Başkanımız bütün partilerle temaslar yapıyor. Kaybedecek zamanımız yok... CTP ile oturup konuşmamız gerekiyor. Radikal kararlar alırken, CTP ile kurulacak olan bir hükümet ülkemizin önünü açar... Tabii bazı sıkıntılar yaşanabilir, ancak görüşmeden bir şey söyleyemezsin. Görüşmekte fayda var, zaten Başbakanımız görüşüyor. Önümüzdeki günlerde netleşecektir” diye konuştu.