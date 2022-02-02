‘Mağdurum’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Serdarlı’da yaşayan diyaliz hastası Erdal Eryener (61) aleyhinde bir yılı aşkın süredir görüşülen dava nedeniyle yurt dışına çıkış yapamıyor. Daha önce tedavisini Güney Kıbrıs’ta sürdüren ancak dava nedeniyle seyahat belgelerine el konulan Eryener, mağdur olduğunu, sağlığının giderek bozulduğunu dile getirdi. Zor günler geçirdiğini ifade eden Eryener, Diyalog’a yaptığı açıklamada yetkililerden yardım istediğini ifade etti. Eryener, “Mahkeme gündeminde olan bir dava nedeniyle kimlik kartım poliste. Dava halen sürüyor, bu nedenle tedavim aksıyor” dedi.

Dava sürüyor, tedavim aksıyor

Eryener, 16 yıldır böbrek hastası olduğunu, 2004 yılında kardeşinden nakledilen tek böbrekle hayatını sürdürdüğünü anlattı. Son olarak kendisine böbrek nakli veya diyalizden başka çare kalmadığının aktarıldığını belirten Eryener, güneyde diyaliz makinesine girdiğini söyledi. Eryener, 2020 yılında facebook paylaşımı nedeniyle aleyhine dava getirildiğini, tutuksuz yargı kapsamında seyahat belgelerine el konulduğunu ifade ederek, kimlik kartının poliste olduğunu, davanın halen daha sürmekte olması nedeniyle ülkeden çıkış yapamadığını ifade etti. Eryener, bir yılı aşkın süredir devam eden dava nedeniyle güneye gidemediğini, sağlının gün geçtikçe bozulduğunu dile getirdi.

Yurt dışına çıkışı yasak

Erdal Eryener, 18 Kasım 2020 tarihinde şahsi facebook hesabından devleti küçük düşürücü paylaşım yaptığı gerekçesiyle tutuklanmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından teminata bağlanmıştı. Eryener’e davası görülünceye kadar yurt dışına çıkış yasağı getirilmiş, tüm seyahat belgelerine el konulmuştu.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2022, 12:34