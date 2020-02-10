İşçi desteklenmeli

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, asgari ücretin daha fazla geciktirilmeden belirlenmesi çağrısında bulunarak, hükümetin bu süreçte işçiden taraf olması gerektiğini söyledi.

Çeler yazılı açıklamasında, kötü ekonomik şartlarda özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların daha fazla mağdur edilmemesi gerektiğini belirterek, geçen yıl kendileri döneminde asgari ücretin Şubat ayında belirlendiğini, ancak belirlenen ücretin işçi tarafının da talepleri doğrultusunda yüzde 30’luk bir artışla (530 TL) sendikalarla birlikte belirlendiğini anımsattı.

Aynı dönemde yaptıkları çalışmaları özetleyen ve yine asgari ücret belirleme kriterlerinin değişmesi için de adımlar attıklarını ifade eden Çeler, sektörlerde sendikalaşmanın gerekliliğine işaret etti.

Sendikalaşma yanında teşviklendirme sisteminin hayata geçmesi ile birlikte yerel istihdamın da artacağına ve yurtdışına giden ciddi bir meblağın ülkede kalacağına dikkat çeken Çeler, bu paranın ülkede kalarak ekonomiye çok ciddi katkı sağlamış olacağını dile getirdi.

6 bin 705 lira yoksulluk sınırı

TKP-YG Genel Sekreteri Mehmet Davulcu da, Şubat ayının ortalarına gelinmesine rağmen yeni asgari ücretin belirlenmemesinin çalışan kesimleri mağdur ettiğini ifade ederek, asgari ücretin bir an önce yoksulluk sınırının altında olmadan ve 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere belirlenmesini istedi.

Davulcu yazılı açıklamasında, yeni asgari ücretin belirlenmemesinin “son derece çirkin ve kabul edilemez bir davranış biçimi” olduğunu ifade ederek, Asgari Ücret Saptama Komisyonunun işlevini yerine getirmekten çok uzak olduğunu savundu ve eleştirilerde bulundu.

Türkiye’de yapılan yoksulluk sınırı ve açlık sınırı çalışmalarına göre bir kişinin aylık yaşam maliyeti tutarının 2 bin 526 TL, aynı çalışmaya göre yoksulluk sınırının ise 6 bin 705 TL olduğunu ifade eden Davulcu, şunları kaydetti:

“Ülkemizde asgari ücreti yasasının öngördüğü yaşam standardını düzenleyecek şekilde belirleme görevi hükumet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nındır. Bu bakımdan, hükumeti yeni asgari ücreti yoksulluk sınırının altında olmayacak miktarda ve geriye dönük olarak 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde belirleyip ilan etmeye davet ederiz.”

