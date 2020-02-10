Yağışlar bereket getirdi

Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Yüksek Ziraat Mühendisi Hüseyin Karanfiloğlu, yağışlardan dolayı zeytin rekoltesinde 2019’da rekor kırıldığını, ağaç başına 35 kilo, ülke geneli ise 15 bin ton verim alındığını hesapladıklarını söyledi. Karanfiloğlu, ülkede bahçe ve açık alanlardaki zeytin ağaç varlığının 550 bin olduğunu ifade etti.

Zeytin rekoltesi hakkında TAK’a yaptığı açıklamada Karanfiloğlu, 2019’dan önce en yüksek rekoltenin ağaç başına 18 kilo olduğunu belirterek, 2019’da ise ağaç başı 35 kilo ile toplam rekoltenin 15 bin ton olduğunu belirtti.

Karanfiloğlu, bu yılki rekoltenin 14 bin tonunun yağ çıkarmak için, 500 tonunun sofralık zeytin üretiminde, 250-300 tonunun ise evsel tüketime gittiğini kaydetti. Karanfiloğlu, yaklaşık 2-2,5 bin ton zeytinyağı çıkarıldığının tahmin edildiğini belirtti.

“Bu bir rekordur, verimin çiftelenmesi demektir” diyen Karanfiloğlu, pek çok bahçelerdeki sulama yapılmadığından rekolteyi belirleyen unsurun yağış miktarı olduğunu, 2013 yılından sonra sulanmayan zeytin ağaçlarının kurak geçen sezonlardan dolayı veriminin düşük olduğunu, ağacın kendini bu dönemde dinlenmeye aldığını ve yağışlı havayla birlikte yüksek verim alındığını belirtti.

Hüseyin Karanfiloğlu, bu yıl zeytin rekoltesi hesaplamalarında mühendis ve değirmenlerden alınan bilgi yanında ilk kez olarak Yüksek Ziraat Mühendisi Esra Serinol’un uydu görüntülerinin kullanıldığını kaydetti.

Karanfiloğlu ayrıca, zeytin ağaç varlığı ile ilgili çalışmalarından ve ağaç çapı hesaplamalarından da yararlanıldığını, daha önceki yıllarda değerlendirmelerin sadece bölge mühendisleri ve değirmenlerden bilgi alınarak yapıldığını, bahçe ve açık alanlardaki zeytin ağaç varlığının 550 bin olarak hesapladıklarını ifade etti.

Karanfiloğlu, rekoltenin hesaplanması için bölgelere hakim ziraat mühendislerinin yer alacağı bir komisyonun olması gerektiğinin altını çizdi.

Nasıl saklamalıyız?

Hasat sonrası bakımın bir sonraki yıldaki verim açısından çok önemli olduğuna işaret eden Karanfiloğlu, ağaçların öncelikle budanması gerektiğini, budama işleminde kırık, kuruyan ve verimsiz dalların kesilmesi gerektiğinin altını çizdi. Karanfiloğlu budanan yerlere aşı macunu sürülmesinin de önemli olduğunu vurguladı. Karanfiloğlu ayrıca zeytinyağının, ışıktan uzak cam, paslanmaz çelik veya laklı tenekelerde muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı. Karanfiloğlu, zeytinyağının plastik bidonlarda saklanması alışkanlığından vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizdi.