Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar’a ilk yerli otomobil GÜNSEL’in projesini özel bir sunumla detayları ile anlattı.

Tatar, sunumu dinledikten sonra yaptığı açıklamada GÜNSEL otomobillerinin seri üretimine geçilmesinin ülke ekonomisi için dönüm noktası niteliğinde bir başarı olduğunu kaydetti.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin GÜNSEL marka otomobil üretimine başlamasını değerlendirdi ve ortada bir Kıbrıslı Türkün öz sermayesi ile gerçekleştirilen, 109 Türk mühendisin imza attığı milli bir proje bulunduğuna dikkati çekti.

Ülke ekonomisi için değerli bir başarı

Tatar, “bu proje bizim insanımızın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gerçekleştirdiği bir projedir ve ülkemiz, ekonomimiz için çok değerli bir başarıdır ” dedi.

Başbakan Tatar, 20 Şubat’ta tanıtımı yapılacak GÜNSEL marka elektrikli otomobilin hemen seri üretimine geçilecek ve 2025 yılında 20 bin adet üretim kapasitesine ulaşılacak olmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi için bir dönüm noktası anlamına geldiğini de vurguladı.

Bu projenin, kendi insanlarının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir projesi olduğunu dile getiren Tatar, ülke ve ülke ekonomisi için çok değerli bir başarının söz konusu olduğunu vurguladı.

Seri üretime 2021 yılında başlanacak

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de, Başbakan Ersin Tatar’a projeye ilgisiyle desteğinden dolayı teşekkür etti ve “GÜNSEL” B9’un, 20 Şubat 2020 Perşembe günü, saat 19.00’da, Elexus Otel’de düzenlenecek organizasyonla tanıtımı yapılmasıyla 10 yıldır süren çalışmaların somut ürününün ortaya çıkmış olacağını kaydetti.

Günsel’in verdiği bilgilere göre “B9’un seri üretimine 2021 yılında başlanacak ve ilk yıl 2 bin araç üretilecek.

Üretim kapasitesinin, 2025’te ise, yıllık 20 bin araca ulaşması planlanıyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, GÜNSEL”in vücut bulmasıyla KKTC sanayisine, ekonomisine, teknolojik gelişimine büyük bir güç katılmış olacağını da vurguladı.

GÜNSEL görücüye çıkacak

Öte yandan KKTC’nin yerli ve milli arabası, 2016 yılında model tanıtımı yapılarak prototip üretimi tamamlanan “GÜNSEL”in ilk modeli B9’un tanıtımı, 20 Şubat Perşembe günü saat 19.00’da Elexus Otel’de düzenlenecek organizasyonla yapılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak prototip üretimi tamamlanan ve 20 Şubat’ta ilk modeli B9’un tanıtımı yapılacak “GÜNSEL”in üretim sürecinde kullanılacak parçaları için 28 ülkeden 800 tedarikçi ile iş birliği yapıldı.

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in projesi olan ve başkanlık ettiği ARGE çalışmaları sonucunda üretimden kalite kontrol süreçlerine 109 mühendis tarafından, 1.2 milyon saat emek harcanarak üretim aşamasına gelen “GÜNSEL” Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde kurulan “GÜNSEL” üretim tesislerinde üretilecek.

“GÜNSEL” mühendisleri tarafından tasarlanan, 10 binin üzerinde parçanın bir araya gelmesiyle oluşturulan, “GÜNSEL”in 2021’de yıllık 2 bin araçla başlayacak seri üretim kapasitesinin, 2025’te yıllık 20 bin araca ulaşması planlanıyor.