Geçim zorlaştı

Ömer KADİROĞLU

Ekonomik sorunlar, hayat pahalılığı derken vatandaşın gözü asgari ücrete yapılacak artışta.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu gerçekleştirdiği üç toplantıda bir rakam belirlemezken, vatandaş artan hayat pahalığına karşın bir artış bekliyor.

Komisyon bugün dördünce kez bir araya gelerek, 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemeye çalışacakken, vatandaşlar, iyi bir artış beklediklerini ifade etti.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Her şey çok pahalı. Hayat çok zor, asgari ücret En az 5 bin TL olmalı” dedi.

Vatandaşlar ne dedi…?

Musa Er

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kez toplandı ancak bir sonuç üretemedi. Bunun biran önce bir netlik kazanması ve asgari ücretin belirlenmesi gerekiyor. Çok sıkıntılı günler yaşıyoruz. Her şeye zam yapıldı, mevcut asgari ücretle geçinmek ne yazık ki imkânsız. Yeni asgari ücret 5 bin TL de olsa yetmez ancak bir nebze de olsa rahat bir nefes aldırtacaktır.”

Osman Güdül

“Asgari ücret böyle giderse zor belirlenecek. Dördüncü kez toplanıyorlar. Üç kez yapılan toplantıda bir sonuç çıkmadı. Asgari ücretle çalışan insanlar bekleyiş içerisindedirler ve inşallah yapılacak toplantıda halkı memnun eden bir sonuç çıkar. Günümüz şartlarında asgari ücret 4 bin TL’nin üzerinde olması gerekiyor. 4 bin TL de normalde yetmeyecek ancak insanları biraz da olsa rahatlatacağı için ilk etapta yeterli bir rakam olabilir.”

Sibel Şafak

“Asgari Ücret Tespit komisyonu yapılacak zammı belirlemekten kaçınıyor. Halkın ihtiyacı olan şeylere zam yaparken saatler içerisinde belirleniyor ancak iş asgari ücrete gelince uzuyor da uzuyor. Günümüz şartlarında insanların rahat bir yaşam sürdürebilmesi için asgari ücretin 5 bin TL veya üzeri bir rakamda olması gerekiyor. Komisyonun biran önce kararını vermeli ve halkı rahatlatacak bir rakamı ortaya koymalıdır.”

Fevzi Deligöz

“Halkı üç kuruşa mahkûm ettiler. Bir an önce bu konudaki çalışmaların tamamlanması ve yeni asgari ücreti halkı rahatlatacak bir rakama çekmeleri gerekmektedir. Normalde ocak ayında belirlenmiş olması gereken asgari ücret neredeyse Mart ayına giriyor olmamıza rağmen hala netleşmiş değil. Günümüz şartları göz önünde tutulursa yeni asgari ücretin halkın refahı için en az 6 bin TL olması şarttır.”

Tansel Tansoy

“Hükümet yaptığı zamlarla asgari ücrete yapacağı artışı peşin aldı. Bir ailenin rahatça geçinebilmesi için asgari ücretin en az 4 bin TL veya üzeri olması gerekiyor. Eğer bu ülkede ben siyaset yapıyorum diyorsan yeni yıl gelmeden asgari ücreti belirleyip ve ocak ayı maaşlarına yansıtman şarttır. Biran önce yeni asgari ücretin belirlenmesi en acil durumdur.”

Abdullah İşçimen

“Komisyon toplanıyor ancak bir sonuca ulaşamıyor. Bugün asgari ücretin günümüz hayat şartlarına göre 4-5 bin TL’nin altında olmaması gerekiyor. Bir ailenin geçinebilmesi için 5 bin TL üzerinde maaş alması şarttır.15 günlük alışverişe Bin 500 liradan aşağıya para vermeden marketten çıkamıyorsun. Bu konuda komisyonun iyi bir rakam belirlemesini umuyorum.”