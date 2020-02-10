Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter’nin 2012-2018 yılları arasında siyasi işlerden sorumlu yardımcısı olan Jeffrey Feltman, CransMontana’da gerçekleştirilen Kıbrıs konferansının yanı sıra, iki toplum arasındaki uzlaşı korkusuna değindi.

Politis gazetesi, Feltman’ın Yunanistan’da 5-8 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek bir seminere konuşmacı olarak katılacağını, bu çerçevede ise gazetenin yazılı sorularına yanıt vererek, Kıbrıs’taki tarafların CransMontana zirvesinde çözüme çok yaklaştıklarını söylediğini yazdı.

Feltman, genel sekreter yardımcısı olduğu dönemde gerek Kıbrıs’taki liderler gerekse garantör ülkelerin çözüm çabaları çerçevesindeki girişimleri her zaman ciddiyetle ele aldıklarını ve ciddi bir şekilde çalıştıklarını gözlemlediğini belirterek buna karşın “iki tarafın da hedef olarak belirlediği siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federasyonun ulaşılamaz bir hedef olmayı sürdürdüğünü” vurguladı.

Statükoya sarıldılar

“Bazı kesimler için, çözümün bilinmeze doğru bir dalış olarak gözükmesi yüzünden statükonun daha kolay ve rahat geldiğini, onlarca yıldan sonra her iki toplumdaki insanların kendi korkularını aşmakta ve karşı tarafın korkularını kabul etmekte zorlandıklarını gördüğünü” belirten Feltman, CransMontana’daki başarısızlığın sebeplerine de değindi.

Feltman, CransMontana’daki müzakerelerin, daha önce hiç görüşülmemiş konuların masaya getirilmesini sağlaması açısından tabuları yıktığını belirtirken görüşmelerin birçok turda yoğun şekilde devam etmiş olmasının akabinde BM Genel Sekreterinin, müzakerelerin, varabileceği en son noktaya vardığı ve devam etmesi durumunda umut ettiğimiz sonuçları getirmemekle kalmayıp o ana kadar iyi olan kişisel ilişkilerin dahi kopması noktasına geleceğini görerek müzakerelere son verdiğini ifade etti.

Feltman, CransMontana zirvesi sonrasında, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federasyon şeklinden farklı bir çözüm şekli arayanları anlamadığını ve bundan daha iyi bir çözüm şeklinin hangisi olabileceği düşüncesinin aklını kurcalamayı sürdürdüğünü de belirtti.

Söyleşisinde doğal gaz konusuna da değinen Feltman, BM’nin bu konuda resmi bir görevi bulunmadığını ifade ederken, tarafların ise, Kıbrıs’ın doğal gazının tüm Kıbrıs nüfusu için toplanması gerektiğinde uzlaşmalarının olumlu olacağını söyledi.

Uluslararası piyasalarda doğal gaz bolluğu olduğu ve Kıbrıs doğal gazının çıkarılmasının uzun zaman alacağı göz önünde bulundurulduğunda bu konunun neden anlaşmazlık haline geldiğini anlayamadığını vurgulayan Feltman, doğal gazın ortadan yok olmayacağını ancak sondaj mücadelelerinin Kıbrıs sorununun çözümü olasılığını yok etmemesi umudunu da dile getirdi.