‘Davaya zarar verdi’

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, Kıbrıs adasının kuzeyinin, Rusya’nın Kırım’da yaptığı gibi Türkiye’ye ‘ilhak’ edilmesini, ‘korkunç’ bir ihtimal olarak niteleyerek, bunun Türkiye’nin kendi çıkarlarına da aykırı olduğunu söylemesine yönelik tepkiler devam ediyor.

Son iki gündür gerek Türkiye’den gerek KKTC’den Akıncı’nın söylemleri sert bir dille eleştirilirken, dün de bu yönde açıklamalar gelmeye devam etti. Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Akıncı'nın ‘kör bir ideolojik saplantıyla’ Kıbrıs Türklerine zarar veren açıklamalar yaptığını söylerken, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, gereken cevabın halk tarafından Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde verileceğini ifade etti. Birçok dernek de, Akıncı’ya tepki gösterdi, sert bir dille eleştirdi.

Töre: Kör bir ideolojik saplantı

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Anavatan Türkiye ile her zaman bir ve bütün olduğunu belirtti.

Töre yaptığı açıklamada, “Esas ‘korkunç’ olan, büyük mücadelelerle kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin en üst makamında oturan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın kör bir ideolojik saplantıyla Kıbrıs Türklerine, milli davamıza, Anavatan Türkiye’ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne zarar veren açıklamasıdır” dedi.

"20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı" olmasaydı bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin de olmayacağını vurgulayan Töre, “Anavatan Türkiye ve Türk Ordusu Kıbrıs Türkü’nün bedenindeki kandır, candır ve Kıbrıs Türkleri, Türk Milletinin mensubu olmaktan daima kıvanç duymaktadır” ifadesini kullandı.

Saner: Bedelini sandıkta ödeyecek

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın The Guardian’da verdiği röportajı “ülke için talihsizlik, tarihi gerçekleri saklamaya yönelik, seçilememe korkusu ile yapılmış, bir girişim” olarak değerlendirdi.

Saner yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 5 yıllık kendi döneminde federasyon görüşmelerinin bir sonuç vermediğini göz ardı ettiğini ileri sürdü ve hala Cumhurbaşkanı seçilme ve federasyon konusunda inat etmesinin “dikkat çekici” olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “TheGuardian” gazetesine yaptığı açıklamanın seçime yönelik olduğunu ileri süren Saner, “Bu röportaj ülke için talihsizlik, tarihi gerçekleri saklamaya yönelik, seçilememe korkusu ile yapılmış, bir girişimdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Türk Halkı’nın bağımsızlık iradesinin sonucu ilan edilmiştir ve yaşıyor, Anavatan Türkiye Devletimizi resmen tanıyor.

Türkiye, Rum tarafı ile bazıları bu Devleti yok etmek için uğraşırken bizimle birlikte bu Devletin yaşaması, yücelmesi, Kıbrıslı Türklerin dünyada hak ettiği yeri alması için mücadele veriyor” dedi.

Akıncı’nın Türkiye’nin, Rusya’nın Kırım’da yaptığını burada yapması söz konusuymuş gibi sorulan bir soruya gereken yanıtı vermediğini ileri süren Saner, Akıncı’nın tarihi gerçeklere aykırı bir şekilde ve Türkiye’yi üzecek ifadelerle Hatay’ın Türkiye’ye katılması benzeri bir durumun KKTC için yaşanmasına izin vermeyeceğini ifade etmesini kabul edilemez olarak değerlendirdi.

Saner, “Akıncı’nın yaptıklarının bedelini sandıkta ödeyecektir” dedi.

Dernekler tepkili

Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneği, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı “sağduyulu olup makamına daha uygun açıklamalar yapmaya” davet etti.

Dernek Başkanı Mehmet İpek, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “26 Nisan seçimlerini nasıl kazanırım hesapları ve telaşına düştüğünü” iddia etti.

Bağımsızlık İttifakı tarafından yapılan açıklanmada da “Cumhurbaşkanı Akıncı’nın K. Türk Halkının davasına daha fazla zarar vermeden yapabileceği en hayırlı hizmet onuru ile istifa etmesidir”denildi.

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu da (MİSP), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirdi.

Platform Genel Başkanı Talip Sancar, yazılı açıklamasında, Akıncı’nın milli gerçeklerden bütünüyle koptuğunu savunarak, “Akıncı'nın sık sık bahsettiği diyalog devriliş ve tükeniş, dile getirdiği çözüm formülü silinme ve çöküştür” iddiasında bulundu.

KKTC Karadeniz Kültür Derneği de Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Nisan 2020'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilmek amacıyla hem federasyon hem de ilhak siyaseti yaparak oy toplamaya çalıştığı iddia edildi.

Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Akıncı’nın Türkiye aleyhine bir seçim stratejisi güttüğü iddia edildi ve “Adaylığı açıkladığı gece ve dün verdiği beyanatı şiddetle kınıyoruz” denildi.