Kanser haftasında tarihi bölgeler ziyaret edildi

Doğa İzcileri Derneği ile Kanser Hastalarına Yardım Derneğine katkı amacıyla Lambousa Antik Kenti, Deniz Feneri, balık havuzları, Ayia Maria Şahapeli, Yarasa Mağarası, Fosiller, Bacalı Mağara ve Lapta'nın ikinci eski yerleşim yerine düzenlenen yürüyüş etkinliği büyük ilgi gördü.

Doğa İncileri Derneği’nin rehberliğinde gerçekleşen yürüyüş yaklaşık 8 kilometrelik bir alanı kapsadı.

Yürüyüşe katılanlar, güzel bir bahar gününde tarihi yerleri gezmek, bilinmeyenleri ortaya çıkarmak ve öğrenmek açısından son derece yararlı geçtiğini belirttiler.

Lambousa Antik Kenti

Girne'nin batısında, Alsancak (Karava) yakınlarında, bir yarımada üzerinde yer alan Lambousa, adadaki on krallıktan birisidir. Kentin, Yunanistan'ın güneyindeki Lakonya'nın bir kolonisi olarak M.Ö. 2. bin yılın hemen sonlarında kurulduğu bilinse de, kazılar sonucunda M.Ö. 3. bin yıla değin giden kalıntılara ulaşılmıştı.