DİSİ ilk sırada

Güney Kıbrıs’ta Mayıs ayında yapılacak milletvekilliği seçimleri konusunda gerçekleştirilen bir ankete göre DİSİ partisi ilk sıradaki yerini koruyor.

Fileleftheros gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Mayıs ayında Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilmesi planlanan milletvekilliği seçimlerinde DİSİ birinci sırada yer alacak.

“CMRC-Cypronetwork Ltd” şirketi tarafından, 21-31 Mart tarihleri arasında, bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anket, karma oylar göz önüne alınmaksızın, DİSİ’nin yüzde 16,02 oy oranıyla birinciliğini koruduğunu, AKEL’in ise yüzde 13,78 oranla ikinci sırada yer aldığını ortaya koydu.

Haberde, DİKO’nun yüzde 8 oy oranıyla üçüncü sırada kalmaya devam ettiği belirtilirken, dördüncü sıra için ise diğer küçük partiler arasında bir mücadelenin geçeceğinin kesin göründüğü öne sürüldü.

Ankete göre aşırı sağcı ELAM yüzde 4,53, Bağımsızlar Hareketi 4,10, Çevreciler 4,01 ve EDEK-Vatandaşlar İttifakı ise 3,10 oranında oy alırken; karma oylar ve sandığa gitmeyeceklerini beyan edenlerin oy dağılımı göz önüne alındığında ise DİSİ’nin yüzde 25-28, AKEL’in ise yüzde 22,5-25,5 arasında oy alması bekleniyor.

Haberde, bu oy oranlarına göre en az 7 partinin Rum meclisine milletvekili sokmasının beklendiği de ifade edildi.

