Piknik alanı yine çöplüğe döndü

Ömer KADİROĞLU

Boğaz Piknik Alanı, cumartesi günü mangal keyfi yapanların çöpleriyle doldu.

Coronavirüs nedeniyle Pazar günleri yasak olan piknik alanı önceki gün hafta sonunu değerlendirmek isteyenlerin uğrak mekânı oldu. Ancak bardakları, tabakları gelişi güzel etrafa saçan duyarsız kişiler, piknik alanında sık sık karşılaşılan çöp manzaralarının oluşmasına neden oldu.

Hijyenin son derece önem kazandığı günümüzde Corona’ya rağmen çevreyi kirletenlerin değişmediği gözler önüne serildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021, 09:48