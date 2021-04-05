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Piknik alanı yine çöplüğe döndü

Coronavirüs dünyayı değiştirdi ancak çevreyi kirletenler kötü alışkanlıklarından vazgeçmedi

Piknik alanı yine çöplüğe döndü
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Ömer KADİROĞLU
Boğaz Piknik Alanı, cumartesi günü mangal keyfi yapanların çöpleriyle doldu.
Coronavirüs nedeniyle Pazar günleri yasak olan piknik alanı önceki gün hafta sonunu değerlendirmek isteyenlerin uğrak mekânı oldu. Ancak bardakları, tabakları gelişi güzel etrafa saçan duyarsız kişiler, piknik alanında sık sık karşılaşılan çöp manzaralarının oluşmasına neden oldu. 
Hijyenin son derece önem kazandığı günümüzde Corona’ya rağmen çevreyi kirletenlerin değişmediği gözler önüne serildi. 

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021, 09:48
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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