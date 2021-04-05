Krediden farklı

IMF’in bugün başlayacak toplantısının gündemlerinden biri, üye ülkelerin rezervlerine toplamda 650 milyar dolarlık IMF parası (SDR) aktarılması olacak. Öneri onaylanırsa, Merkez Bankası (TCMB) brüt rezervlerine 6,4 milyar dolar eklenebilir.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın bahar toplantıları bugün başlıyor. Pandemi nedeniyle toplantılar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sanal ortamda yapılacak.

Toplantıların ardından 6 Nisan Salı günü IMF, Küresel Ekonomik Görünüm raporunu yayımlayacak. Bu raporda hem üye ülkelerin hem de küresel ekonominin makro ekonomik performanslarına ilişkin değerlendirmelere ve tahminlere yer verilecek.

IMF toplantısının öne çıkan gündemlerinden biri, üye ülkelere toplamda 650 milyar dolara denk IMF parası (SDR-özel çekme hakları) aktarılması. Bloomberg, bu konudaki resmi önerinin haziran ayına kadar masaya gelmeyeceğini ancak üye ülkeler arasında geniş destek topladığını aktardı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de geçen hafta Kongre'de yaptığı konuşmada, rezerv aktarım önerisine destekleme niyetinde olduklarını belirtmişti.

Türkiye’ye 6,4 milyar dolarlık aktarım olabilir

Önerinin hayata geçmesi durumunda, Türkiye'ye ülke kotası doğrultusunda 6 milyar 370 milyon dolarlık IMF parası (SDR) aktarılacak. Bu para da TCMB brüt rezervlerine eklenecek.

Ülke kotası en yüksek ülke olan ABD, rezerv aktarım planı gerçekleşirse 113,4 milyar dolarlık IMF parası aktarılacak.

Diğer üyeler de kotaları ölçüsünde IMF parası alacak.

Türkiye gelen bu parayı SDR olarak brüt rezervlerinde tutabilir. Üye ülkeler, IMF parasını dolara ya da diğer fiat paralara çevirip harcayabilir ancak genelde SDR’ı çok zorda kalmadıkça harcamıyorlar.

Mevcut durumda 1 milyar 576 milyon dolarlık IMF parası TCMB brüt rezervlerinde duruyor. Bu para, IMF’nin üye ülkelere kredi olarak aktardığı paradan farklı.