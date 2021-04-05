Kuzeyde 45, güneyde 431 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 45, Güney Kıbrıs’ta 431 yeni vaka tespit edildi.

Kuzeyde 6 bin 586 test sonucu tespit edilen 45 vakadan 41'inin yerel olduğu belirtildi. Tedavisi tamamlanan 31 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 kişi havayolu ile ülkeye gelirken 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Vakalardan 16'sı Lefkoşa, 14'ü Gazimağusa, 11'i Girne bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-2, Surlariçi- 3, Haspolat-2, Gönyeli-1, Değirmenlik-1, Ortaköy-3,

Kızılbaş-1, Yenişehir-1, K.Kaymaklı-2.

Girne: Girne Merkez- 3, Aşağı Dikmen – 2, Dikmen-3, Zeytinlik-2, Çatalköy-1.

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez -5, Maraş-1, Gülseren-3, Sakarya-1,Görneç -1, Gönendere-1, Akova- 1, Tuzla-1.

Test sayısı 772 bini aştı

Sağlık Bakanlığı Coronavirüsle ilgili total verileri de açıkladı. Açıklamaya göre; yapılan toplam test sayısı 772 bin 007, toplam vaka sayısı 4 bin 590, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 4 bin 99, tedavisi devam eden vaka sayısı 465, pandemi merkezindeki hasta sayısı 97, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 364, toplam kaybedilen hasta sayısı 26, yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 4.

Güneyde 48 ağır hasta

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 54 bin 842 test yapıldı, 431 yeni vaka tespit edildi.

Rum yetkililer, yeni can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Hastanelerde tedavisi süren 210 kişiden 48’inin durumunun ağır olduğu belirtildi.