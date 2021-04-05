Alparslan Türkeş’in ‘Hizmetleri unutulmaz’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’deki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucusu Alparslan Türkeş’in vefatının 24. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Tatar mesajında şöyle dedi:

“Kıbrıs’ta 1917 yılında doğan, Türk milliyetçiliğinin ve Türk dünyasının en önemli isimlerinden, büyük devlet ve dava adamı, Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum. Türk Dünyasına ve Ulusal Kıbrıs davamıza yaptığı hizmetler unutulmayacaktır. Ruhu şad olsun.”

Paskalya Yortusu nedeniyle mesaj yayımladı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Paskalya Yortusu nedeniyle mesaj yayımladı.

Tatar’ın mesajı şöyle:

“Ülkemizde yaşayan Protestan ve Katolik vatandaşlarımızın ve bu inanca mensup Hristiyan aleminin Paskalya yortusunu en içten dileklerimle kutluyorum. Saygı ve hoşgörü temelinde, barış ve huzur içinde yaşanacak sağlıklı ve güzel günler temennisi ile kendilerini saygıyla selamlıyorum.”

