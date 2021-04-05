KKTC’de turizm nereye gidiyor?..

Son 30 yıldır dünyadaki turizm ülkelerinin uğradığı büyük darbelerin sebeplerini araştırdım. Karşıma savaşlar, siyasi önemli gerginlikler, ekonomik krizler, tabii afetler gibi sonuçlar çıktı. Bizim nesil en son epidemi olarak 1959’da HIV(AIDS) virüsünü gördü. Doğrulanmayan iddialara göre bu hastalıktan son otuz yılda 36 milyon insanın direkt veya dolaylı olarak vefatına neden olduğu söyleniyor. Türkiye’de ise kolera, sıtma ve SARS gibi epidemiler oldu, önlendi şimdi ise unutuldu.

Ülkemizde Pandemi ve Turizm

Bir yılı aşkın bir zamandır, neredeyse dünyanın tümü Covid-19’a karşı savaş veriyor. Maalesef aşı geç bulundu, beklentimiz Türkiye’de dâhil olmak üzere birçok ülkenin araştırmacılarının başarılı çalışmalar yapması ve bu olayın önünü kesmesi.

KKTC’nin içinde bulunduğu şartlar dolayısı ile tıbbı ve farmakoloji araştırmaları maalesef çok ileri değil. Ama eminim ki yakın bir gelecekte Kıbrıs’a büyük yatırımlar yapan özel sağlık sektörü bu konuyu da çözecektir. Şu anda içinde bulunduğumuz durum ve takvim bizi ciddi olarak sıkıştırıyor. Karar alıcılar belki de haklı olarak olaylara yön verme konusunda fazla hassas davranıyorlar. Bakıyorum komşumuz nüfusuna göre oranla bizden çok daha kötü bir noktada olmasına rağmen açılımları planlı yapıyor ve etkin denetimi de elden bırakmıyor. Biz ise maalesef yönümüzü haftalık değerlendirmeler sayesinde buluyoruz.

Otellerin havalandırma sistemleri mükemmel



Gördüğüm kadarıyla açılımlarda çok hassas davranılmıyor. Mesela bulaş yönünden daha riskli sektör açılıyor ama iklimlendirmesi, havalandırması tavan yüksekliği daha hassas sektörlere bu şans tanınmıyor.

Göz ardı ettiğimiz bir nokta var, bu ülkede otel, talih oyunları sektörü açılmazsa onlara destek olan elliye yakın sektör zorlukla baş başa kalır. Bir dayanma gücü vardır, önce sermaye biter, masraflar kısılır sonra krediler alınır, hibeler beklenir ama bütün bunlar can suyu noktasını geçince kesin kapanmalar başlar ve televizyon ekranlarında izleğimiz sahneler ortaya çıkar. Eğer yol yakınken dönüp doğru istikamete gidemezsek kaybolacağız ve doğruyu bulduğumuz zaman iş işten geçecek.

Editör: Funda OKTAY