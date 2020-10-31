‘Kara Listede’ teşhir edilecek

Tüketiciler Derneği, enflasyonun körüklediği orantısız fahiş fiyatları tüketicilerin aleyhine kullanmakta olan kişiler olduğunu belirterek, bunun ne onların ne de ekonomik sektörlerin hayrına olmadığını kaydetti.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Derneğimiz KKTC genelinde tüm tüketiciler ile işbirliği ve iletişim içerisinde olup fahiş fiyatlarla ilgili gelen yoğun şikayetlere konu alışveriş merkezlerini ve marketleri tescil ve teşhir etmektedir. Derneğimiz cezai yaptırım gerektiren şikayetleri Ticaret Dairesi yetkililerine uygulama için iletmektedir.”

Yılmaz Işık, tüketicileri mağdur eden iş yeri ve marketleri ‘Kara Liste’ kapsamında teşhir etmekte ve boykot uygulamakta olduklarını da vurguladı.

