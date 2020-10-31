Lute geliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, 3 Kasım’da gerçekleşecek Anastasiadis-Tatar görüşmesi sonrasındaki süreç için yoğun hazırlık yaptığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Lute’un Vakti Yaklaşıyor- Liderler Görüşmesinden Sonra Lute’un Yeniden Adaya Gelmesi Bekleniyor” başlığıyla geniş yer verdiği haberinde “Kıbrıs sorunu ve müzakere sürecinin yeniden başlaması konusunda yolun gül yapraklarıyla döşenmiş olmadığını, ancak BM’nin çabayı terk etmediğinin görüldüğü” yorumunda bulundu.

Bu arada gazete, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında önümüzdeki Salı günü gerçekleştirilecek olan görüşmenin tamamen tanışma niteliğinde olacağını, Tatar ile Anastasiadis ilk kez görüşeceğinden bunun ilk hareketlilik olacağını, aynı zamanda bunun yaklaşık 1 yıl önce Berlin’de gerçekleştirilen görüşmenin ardından liderlerin ilk görüşmesi olacağına

dikkat çekti.

Gazete, gayri resmi görüşmenin, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın himayesinde gerçekleştirileceğini de anımsattı.

Bundan sonrasıyla ilgili çerçevenin ise henüz netleşmediğini, fakat BM Genel Sekreterinin yaptığı açıklama aynı zamanda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e dün gönderdiği yanıt mektubu temelinde, bir sonraki hareketin BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’a gelmesi olacağına işaret eden gazete, bunun aslında, yeni bir girişimin hazırlanması sürecinden önceki “bir sonraki adım” olacağının düşünüldüğünü belirtti.

BM Genel Sekreterinin Crans Montana’dan sonraki çalışma şekline bakıldığında, Lute’un gelişinin, sürecin başlamasına ilişkin yeni çaba derinleşmeden önce, kesin olarak addedildiğini kaydeden gazete, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan liderler görüşmesinin ardından konuyla ilgili gelişmeler yaşanmasının beklendiğini ekledi.

Guterres, Anastasiadis’in mektubuna yanıt verdi

Öte yandan BM Genel Sekreterinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik yanıt mektubunun dün Başkanlık Sarayına ulaştığını yazan gazete, Guterres’in mektupta Anastasiadis’e “Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması için, iyi hizmetlerini sunmaya hazır olduğunu yinelediğini” iletti.

“BM Genel Sekreterinin, sürecin BM çerçevesi içerisinde devam etmesine dair ifadesi, aynı zamanda müzakerelerin ‘hali hazırda yapılmış olan çalışmanın (existing body of work) üzerine inşa ederek’ yeniden başlamasını vurgulamasının” Rum kesimi açısından oldukça önemli olarak addedildiğini yazan gazete, Guterres’in, BM’nin ev sahipliğinde beş taraflı gayri resmi bir konferans toplanmasına hazır olduğunu söylemesinin de önemli olduğuna işaret etti.

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios ise mektup konusunda yaptığı yazılı açıklamada, Guterres’in “hali hazırda üzerinde mutabakata varılan şeyler, 25 Kasım 2019 tarihinde Berlin’de varılan karşılıklı anlayış, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması için iyi hizmetlerini sunmaya hazır olduğunu belirttiğini” iletti.