‘Tehdit olmamalı’

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Şili, Arjantin ve Namibya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabulünde yaptığı açıklamaya da yer verdi.

Açıklamasında “Kıbrıs müzakere sürecinin yeniden başlamasına güçlü bir şekilde bağlı olduğunu” söyleyen Anastasiadis “müzakerelerin gerçekçi başarı perspektifleriyle başlaması için, yapıcı müzakerelere ilişkin uygun bir ortam meydana getirilmesinin olmazsa olmaz olduğunu” savundu.

Anastasiadis’in “Türkiye’den tehditler veya sindirme koşulları altında (müzakereye) hayır” dediğini de ileten gazete, Anastasiadis’in “Türkiye’nin Kıbrıs MEB’i içerisindeki yasadışı sondaj faaliyetlerinin, BM himayesindeki müzakere sürecinin yeniden başlamasını mümkün kılacak iyi ve olumlu ortamın var olması ihtiyacına ters olduğu” iddiasına da yer verdi.

Anastasiadis “Türkiye’nin en nihayetinde daha pragmatik ve yapıcı bir yaklaşım benimsemeyi ve uluslararası hukuka uymayı tercih edeceğini umduğunu” da söyledi.

“Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’ı açma kararının, BM kararlarının açık bir ihlalini daha teşkil ettiğini” iddia eden Anastasiadis “Türkiye’yi BM Güvenlik Konseyi kararlarına tam anlamıyla uymaya” da çağırdı.

İngiliz hükümetinden destek

Haravgi gazetesi ise haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Morton’la geçtiğimiz Çarşamba günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı.

“İngiltere hükümetinin görüşme esnasında, Kıbrıs sorununun kapsamlı, adil ve kalıcı çözümünün güçlü bir destekçisi olmayı sürdürdüğünü belirttiğini” yazan gazete, Morton’un görüşme esnasında “müdahil tarafların çözüm müzakerelerinin başlamasına hazır olduklarını belirtmelerine atıfta bulunarak, diyaloğun BM prosedürleri aracılığıyla başlamasını umduğunu dile getirdiğini” iletti.