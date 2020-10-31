Maraş moral bozdu

“Athienu” (Kiracıköy) Belediye Başkanı Kiriakos Kareklas, “Piroi” (Gaziler) barikatının açılmasıyla ilgili olarak, Kuzey Kıbrıs’ta yaşanan gelişmeleri üzüntü içerisinde takip ettiklerini ifade etti.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre Kareklas açıklamasında “İşgal makamları tarafından Maraş’ın sahil şeridinin bir kısmının açılması aynı zamanda Kıbrıs Türk liderliğine Ersin Tatar’ın seçilmesiyle kısa süre önce yaşanan gelişmeler, bizi oldukça üzdü. Piroi barikatının açılması konusunu muhtemelen GYÖ’ler aracılığıyla yeniden gündeme getirmek için, yeni Türk liderinin seçilmesinin ardından olumlu gelişmeler yaşanmasını beklerken, geriye gittiğimizi fark ediyoruz” iddialarında bulundu.

Konunun Rum Yönetimi Başkanı ve hükümetle ele alınması gerektiğini ifade eden Kareklas, hedeflerinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yeni Kıbrıs Türk liderine “bunların arasına Piroi (Gaziler) ve Kokkina (Erenköy) dahil edilmediği müddetçe, başka sınır kapılarının açılmasını kabul etmeyeceği mesajını iletmesi olduğunu” sözlerine ekledi.