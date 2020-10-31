‘Başaracağız’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili ve Genel Başkan adayı Ünal Üstel “Partimde beni rakip gören arkadaşlar bana sahip çıkmadı. Bana halk sahip çıktı” dedi. Üstel, bugünkü seçimi kazanması halinde UBP’lilere ‘tek başına iktidar’ sözü verdi.

“2013 yılında UBP’nin tek başına iktidar olduğu dönemde, Hasan Taçoy CTP ile birlikte güvensizlik önergesine imza attı” diyen Üstel, İrsen Küçük-Ahmet Kaşif kurultayını İrsen Küçük’ün kazanmasının ardından bazı kişilerin UBP’den ayrılma girişimi gerçekleştirdiğini, dönemin genel başkanı İrsen Küçük’e muhtıra verildiğini söyledi.

İrsen Küçük’ün karşı tarafla görüşmesi için kendisini temsilci olarak seçtiğini anlatan Üstel, “Küçük’ün talimatıyla görüşmeyi ben gerçekleştirdim. Televizyonlara çıkıp, ‘İrsen Küçük bir genel sekreterlik dahi vermedi’ diyorlar. Bunu söyleyen kişi benim yüzüme söylesin. O kişinin kim olduğunu kamuoyu bilir” dedi.

İrsen Küçük ne teklif etmişti?

İrsen Küçük’ün bir genel sekreterlik, iki bakanlık verdiğini ve teklifi karşı tarafa götürdüğünü anlatan Üstel, “Yanımda o zamanın genel sekreteri Fuat Namsoy vardı. Teklifi kabul etmediler” dedi. Teklifin kabul edilmemesinin ardından bakanlık sayısını 3’e çıkarıp tekrar teklif sunduklarını söyleyen Üstel, “İlgili arkadaş, teklifin ertesi günü CTP ile birlikte güvensizlik önergesi verdi ve UBP’yi iktidardan düşürdü” diye konuştu.

“3 bakanlığı dahi kabul ettiremedik, muhalefetle birleşti” diyen Üstel, bugüne kadar suskun kalmasının sebebini UBP’li bir büyüğünün ricası olduğunu söyledi. “Rahmetli İrsen Küçük de konuşmadı. Onunla birlikte bu konu gitti” diyen Üstel, “Ben konuşmadım diye televizyonlara çıkıp ‘bir genel sekreterlik dahi layık görmediler, o yüzden partiden ayrıldık’ demeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Sürecin ardından geçici hükümet kurulduğunu ve o geçici hükümetten sonra UBP’nin dışarıda kaldığını bildiren Üstel, “Ardından erken seçime gittik ve 14 milletvekiliyle döndük” diye konuştu. Akabindeki 6 hükümetin ömürlerinin kısa sürdüğünü ifade eden Üstel, şunları söyledi:

“Bu yüzden istikrar sağlanamadı. Uzun vadeli olmadığı için hiçbir proje yerine gelmedi. 2016’lara geldiğimizde Hüseyin Özgürgün hükümeti kurdu. O süre içinde birçok proje hayata geçirilmeye başladı. Bunun akabinde 2018’de UBP bazı muhalefet partilerin hodri meydan çekmesiyle seçime gitti ve 21 milletvekili çıkardı.

Tek başına iktidar sözü verdi

Yeni hükümet kurma çalışmaları yaparken bazı kahramanlık edasıyla meclise giren arkadaşlarımız ‘Ben UBP ile kahve içmem’ dedi. Gelin görün ki istikrarlı hükümet kurulması için koalisyon çalışmaları yapıldı. İstikrarlı hükümetin kurulması neticesinde cumhurbaşkanlığı makamı UBP’ye geçti. 2015’te Cumhurbaşkanlığı makamını malum kurultay nedeniyle kaybettik.”

Şimdi sıranın UBP Genel Başkanını seçmeye geldiğini dile getiren Üstel, Türkiye ile yapılacak iş birlikleriyle ülkenin önünü açacaklarını vurguladı. Üstel, UBP Genel Başkanlığına seçilirse, partiyi tek başına iktidara taşıyacağını, bu konuda iddialı olduğunu belirtti.