Karar sonrası yıkıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik Şube’nin operasyonu sonucunda 5 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Metin Kocadal hakkındaki dava dün karara bağlandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 8 ay hapse mahkum edildi.

Kararda, 2020 yılı Temmuz ayı içerisinde Dörtyol Polis Karakolu ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik kontrolü sırasında şüpheli hareketleri nedeni sanığın üzerinde arama yapıldığı belirtildi.

Yapılan aramada 3 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu ele geçirildiği açıklandı. Tutuklanan sanığın ifadesinde uyuşturucuyu 5 gram olarak bir şahıstan satın aldığını itiraf ettiği belirtildi.

Sanığın soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği kaydedildi.

Uyuşturucu suçları arttı

Davanın kararını açıklayan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti Başkanı Fatma Şenol, uyuşturucu suçlarının son zamanlarda yaygınlık gösterdiğini ve Ağır Ceza Mahkemelerinin gündemini en yoğun şekilde meşgul eden suç türü olduğunu söyledi.

Uyuşturucu suçlarına etkin ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini vurgulayan Şenol, sanığa hapislik dışında ceza verilemeyeceğini ifade etti ve sanığı 8 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.