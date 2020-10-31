Üzen manzara

Lefkoşa-Mağusa anayolunun otuzuncu kilometresi üzerinde bulunan ve motorlu araçlar için cep vazifesi de gören Borusan Ormanı çöplüğe dönüştürüldü. Duyarsız kişilerin attığı çöpler gün geçtikçe artarken, üzen manzaralar ortaya çıkıyor. Araçların gerekli hallerde durabilecekleri bir nokta olan bölgenin halini gören vatandaşlar, “Bazı kişiler çok duyarsız. Yediklerini, içtiklerini etrafa atmakta bir sakınca görmüyorlar. Hem çevreyi kirletiyorlar hem de güzelim doğamıza zarar veriyorlar” dedi.

Gittikçe artıyor

Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerindeki Borusan Ormanı, duyarsız kişiler tarafından atılan çöplerle dolup taştı. İçki şişeleri, poşetler, konserve kutuları ve birçok başka atığın atıldığı alanda üzen manzaralar ortaya çıktı.

“Cep” bölümünün ormana bakan kenar kısmındaki çöplerin miktarı her geçen gün artarken, çevredeki moloz ve yapı-inşaat artıkları da dikkat çekti.

Bölgede çöp kutusu veya konteyneri bulunmazken, cam kırıklarından dolayı yangın riski de oluştu.

Ormandaki manzarayı gören duyarlı vatandaşlar, isyan etti. Vatandaşlar, Borusan Ormanı’nın çöplüğe dönüştürülmesini kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Genellikle içki şişesi atıldığını kaydeden vatandaşlar son zamanlarda inşaat atıklarının da ormana getirilip bırakıldığını dile getirdi.

Bölgenin sahipsiz kaldığını, çöp kutusu bulunmadığını kaydeden vatandaşlar, önlem alınmazsa durumun daha da kötüleşeceğini dile getirdi.

Vatandaşlar, “Cam kırıkları da var. Bu nedenle yangın dahi çıkabilir. Güzelim ağaçlar yanabilir. Acilen önlem alınması şart” dedi.