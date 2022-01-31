Kriptolarda kararsız seyir sürüyor. Yılbaşından bu yana yaşanan sert düşüşün ardından geçtiğimiz hafta 32 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin haftanın sonuna doğru 38 bin dolar seviyelerine döndü ancak kasımda gördüğü rekor seviyelere oldukça uzak. Bu sırada ABD'de Biden yönetiminin kripto paraları mercek altına alacağı öğrenildi.

ABD Merkez Bankası (FED) toplantısının etkisiyle hafta içi 33 bin seviyelerine gerileyen ve bu sert düşüşün ardından hafta sonuna doğru 38 bin dolar seviyelerine dönen Bitcoin, rekor seviyelerinden hayli uzak.

Bitcoin kasım ayında tarihi rekorunu kırarak 69 bin dolar seviyelerini görmüştü. Lider kripto para o günden bu güne değerinin yarısına yakınını kaybetmiş durumda.

Hafta içi gerçekleşen sert düşüşün ardından hafta sonuna doğru toparlanma çabalarının sınırlı kaldığı Bitcoin en son 38 bin 500 doları gördü. Ancak lider kripto para 39 bin dolarlık eşiği bir türlü aşamadı.

Bitcoin 37 bin 900 seviyelerinde seyrederken Ethereum 2 bin 600 dolardan işlem gördü.

Hafta boyunca Bitcoin başta olmak üzere kripto piyasasında yaşanan düşüşte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikası yönünde mesaj vereceği beklentileri etkili olmuştu. Piyasa Fed toplantısını fiyatladı ve para politikasının sıkılaşacağı beklentileri risk iştahını düşürdü.

Korku düşüyor

FED toplantısının atlatılması sonrası haftanın son günlerinde piyasada bir miktar rahatlama gözlendi.

Risk iştahının düşmesi ise hem borsaları hem de piyasanın en riskli yatırım aracı olarak görülen kripto paraları etkiledi. Ayrıca Rusya’nın batılı güçlerle Ukrayna üzerine yaşadığı gerilim de risk iştahını düşüren bir başka gelişme oldu.

Bu sırada piyasadaki yatırımcıları tetikleyen ve hisse senetleri için ne kadar ödemeye istekli olduklarını belirleyen temel duygulardan ikisini ölçmek için geliştirilen Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi de yükselmeye devam etti. Endeks 23 Ocak’ta gördüğü 11 seviyesinden 29’a yükseldi. Bu endekste 0 değeri “Aşırı Korku” , 100 değeri ise “Aşırı Açgözlülük” anlamını taşıyor.

ABD’de ulusal güvenlik meselesi oldu

Piyasanın 2022’de yakından takip ettiği gelişmelerden birisi ise kripto para piyasasına devletler tarafından getirilecek düzenlemeler. Düzenleyici kurumların yakından izlediği piyasaya dönük düzenleme beklentileri iyiden iyiye artıyor. Son hamle ABD Devlet Başkanı Joe Biden’dan geldi.

Bitcoin Magazine’in haberine göre, Biden yönetimi dijital varlıkları ulusal güvenlik meselesi olarak düzenleyecek.