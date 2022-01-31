Fiyatlatlara herkes tepkili

Aslıhan ÜNVER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün domates 15, salatalık 25, kabak 30, biber 30 ile 40 liradan tezgaha kondu. Pazarın en ucuz ürünleri ise kilosu 4 lirayla pırasa, kuru soğan, limon oldu. Kilosu 50 lirayla en pahalı ürün mantar olurken, Pazar esnası soğuk ve yağışlı havalardan dolayı üretimin azaldığını, fiyatların yükseldiğini söyledi. Pazar esnası satışlardan memnun olmadığını ifade ederken, vatandaşlar ise “Hayat pahalılığı insanları çok etkiliyor. Beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Pazardan iki poşet meyve alıyoruz 400-500 lira tutuyor, gel de geçin” dedi. Diyalog’a konuşan esnaf ve vatandaş şunları ifade etti;

Ne dediler..?

Songül Dabanlıoğlu

“Ürünler çok pahalı, günden güne fiyatlarda artış oluyor. Fiyatlar artmaya devam ederse gelecek günlerde ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağız bilemiyorum. Taze ve uygun fiyatlı meyve sebze bulamıyoruz. İstediğimiz ürünleri rahatlıkla alamıyoruz.”

Azize Özen Tulut

“Hayat pahalılığı insanları çok etkiliyor. Beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Alınan maaşlar giderler karşılanmıyor. Maaşlarda artış ve birikim olması mümkün değil. Artık dışarıda yemeğe çıkmak lüks oldu, sosyal yaşantımız yok. Bulunduğumuz durum kolay değil.”

Zeliha Kocagüngör

“Fiyatlarda geçmişe oranla büyük bir artış söz konusu, her üründe pahalılık var. Pazardaki fiyatlar çok pahalı… Ancak sadece pazardaki ürünleri değil ekmek, tüp gibi temel ihtiyaçların fiyatları da almış başını gidiyor. Güzel memleketimizin kıymetini, değerini bilelim ve lütfen yaşanabilecek bir hale getirelim.”

Yakup Uluhan(Esnaf)

“Pazarda kıyafet satıcısıyım. Yüksek fiyatlarla satış yapılamıyor. Fiyatlarımızı yüzde 30 oranında düşürdük. Aynı zamanda bir tüketici olarak pazardaki fiyatları karşılaştırdığımda sebze ve meyve fiyatlarında artış var. Salatalığın kilosu 15-20 lirayken bu hafta 25-30 lira oldu. Domates de aynı oranda 7-8 lirayken 15 lira oldu. Her geçen gün fiyatlar artıyor.”

Bilal Akkuş

“Bu hafta yağmur yağışı nedeniyle üretim azaldı, fiyatlar katlandı. Domatesin kilosu 15-20, biberin kilosu 25 lira olmamalı. Satıcı da tüketici de zor durumda. Vatandaş olarak yetkililerden vatandaşların seslerini duymalarını ve fiyatlara çözüm bulmalarını temenni ediyoruz.”

Emir Çayan (Esnaf)

“Her ürün çok pahalı, bu durumda vatandaş da alamıyor. Satışlar yarı yarıya düşmüş durumda, yağmur yağışı nedeniyle fiyatlar da olumsuz yönde etkilendi. Maalesef ki bu durumdan memnun değiliz.”

Perihan Kamiloğulları

“Market ve pazar arasında hiç fark yok. Pazar daha ucuz diye geliyoruz fakat hiçbir değişiklik yok. Geçmişe oranla fiyat farkı çok fazla. Eskiden ürünlerin fiyatlarına dahi bakmadan alabiliyorduk.

İki poşet ürün 400-500 lira tutuyor, böyle devam ederse gelecekte durumumuz nasıl olacak, bilmiyoruz.”

Ayşe Elmas

“Pazardaki fiyatlar marketlere kıyasla biraz daha uygun denilebilir fakat fiyatlar her anlamda çok pahalı. Vatandaşın alım gücü çok düştü, insanlar istedikleri ürünleri rahatlıkla alamaz hale geldi. Bazı ürünlerin yanına yaklaşamadan uzaktan bakmakla yetiniyoruz. Yetkililerin gerekli denetimleri yapması gerekiyor.”

En ucuzu soğan

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi;

Patates: 9 lira

Soğan: 5 lira

Tatlı Biber: 30 lira

Acı Biber: 40 lira

Kabak: 30 lira

Elma: 12 lira

Muz: 15 lira

Greyfurt: 7,5 lira

Portakal: 10 lira

Çilek paket: 20 lira

Mantar: 50 lira

Ananas tane: 30 lira

Armut: 18 lira

Avokado tane: 20 lira

Limon: 5 lira

Çeri Domates: 25 lira

Maydanoz: 5 lira

Mandalina: 8 lira

Pırasa: 5 lira

Domates: 15 lira

Brokoli: 10 lira

Lahana: 10 lira

Nar: 10 lira

Enginar tane: 5 lira

Ayva: 10 lira

Patlıcan: 15 lira

Salatalık: 25 lira

Erik: 15 lira

Karnabahar: 10 lira

Havuç: 8 lira