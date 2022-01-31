Toplam 2 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte Covid-19’dan bir can kaybı daha yaşandı; 16 bin 493 test sonucunda 552 yeni pozitif vaka saptandı. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 85 bin 303 test sonucunda 2 bin 225 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, bir kişi daha yaşamını yitirdi.

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, son 24 saatte saptanan 226’sı Lefkoşa, 90’ı Girne, 135’i Gazimağusa, 45’i Güzelyurt, 44’ü İskele ve 12’si de Lefke bölgesinden olmak üzere toplam 552 pozitif vaka daha saptandı.

Bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle salgın kayıpları 170’e ulaştı.

Dün itibarıyla ülkede toplam test sayısı 5 milyon 365 bin 241’e, vaka sayısı 54 bin 803’e, iyileşenlerin toplamı da 49 bin 467’ye çıktı. Tedavisi tamamlanan 451 kişi ise dün taburcu edildi.

Tedavisi süren 5 bin 168 kişiden 60’ı Pandemi Merkezi’nde; 9’u yoğun bakımda bulunuyor.

Merkezi karantinadaki vaka sayısı ise 5 bin 99. Ülkede virüs kaynaklı toplam kayıplar 170’e yükseldi.

Dün aşı yapılmadığı kayıtlara geçerken, Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saatte 427 yeni bileklik takıldı, 169 bilekliğin takibi sonlandırıldı.

Böylece takip edilen toplam bileklik sayısı 3 bin 705’e, takibi sonlandırılanların sayısı da 119 bin 931’e yükseldi.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 85 bin 303 test sonucunda 2 bin 225 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, bir kişi daha yaşamını yitirdi. Toplam vaka sayısı 253 bin 350’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 731'e yükselirken, tedavi altındaki 211 hastanın 74'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Hayatını kaybeden kişinin 88 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.